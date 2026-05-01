Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Формальный запрет: Украина продолжает получать оружие из Сербии и Боснии

Украинские военнослужащие загружают боеприпасы на полигоне у линии фронта в Запорожской области, Украина, апрель 2026 года
Reuters

ТАСС и РИА Новости сообщили, что предприятия из Сербии и Боснии и Герцеговины продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на запрет. Источник агентств отметил, что компании считают введенные властями ограничения скорее формальным и для их обхода используют смеху доставки через третьи страны с фальшивыми сертификатами. О ней еще в прошлом году заявляли в Службе внешней разведки РФ. Тогда президент Сербии Александар Вучич говорил, что часть утверждений СВР не соответствует действительности, и обещал, что за сделками будут тщательнее следить.

Предприятия из Сербии и Боснии и Герцеговины продолжают оказывать военную помощь Украине, несмотря на запрет. Об этом со ссылкой на источник сообщили ТАСС и РИА Новости.

По словам собеседника агентств, ограничения, введенные Белградом и Сараево, носят скорее формальный характер и не несут за собой каких-либо практических последствий. Источник назвал показательным то, что после вступления этих мер в силу ни одно сербское предприятие до сих пор не было наказано за незаконные поставки.

Он отметил, что

для обхода ограничений предприятия отправляют только комплектующие, а готовую продукцию собирают на территории третьих государств.

«В частности, речь идет о намерениях сербской компании Zenitprom d.o.o. поставить ВСУ 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов калибра 122 миллиметра для РСЗО «Град». В этой схеме участвует словенская фирма IZOP-K d.o.o., которая снабдит Zenitprom d.o.o. компонентами боеприпасов, включая пять тысяч взрывателей производства боснийской компании Binas d.d. Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки», — подчеркнул собеседник ТАСС и РИА Новости.

Источник также добавил, что словенская фирма берется обеспечить получение сертификата конечного пользователя от имени минобороны Польши.

Выстрел в спину России

В мае 2025 года Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что сербские военные компании поставляют Украине боеприпасы, несмотря на то, что Белград открыто заявлял о своем нейтралитете.

Ведомство выяснило, что предприятия использовали «фальшивые сертификаты»: в документах меняли конечного пользователя и посредников, а сами бумаги подтверждали мирное назначение груза. Чаще всего в сертификатах упоминались страны — члены НАТО: Чехия, Польша и Болгария, однако фигурировали там и африканские государства.

В СВР заявили, что таким образом Сербия передала Киеву «сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионы патронов для стрелкового оружия», и назвали это «выстрелом России в спину».

«Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги», — отметили в ведомстве.

Что ответили в Сербии

Комментируя заявление СВР, президент Сербии Александар Вучич отметил, что часть утверждений ведомства не соответствует действительности, и добавил, что обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы создали рабочую группу вместе с российскими партнерами, чтобы установить факты... Например, они верно утверждают, что существует контракт с Чехией. Но разрешение не было дано, и ни одна ракета не была поставлена», — подчеркнул Вучич.

Глава Сербии также пообещал отдать приказ о том, что в случае подозрения на нецелевое использование конечными пользователями оружия и отправку его на поля сражений без ведома Белграда такие контракты не будут выполняться. 23 июня он заявил, что Сербия приостановила экспорт боеприпасов, и теперь для их отправки за рубеж нужны «особые и специальные решения».

Впоследствии он еще не раз говорил о том, что Белград не оказывает Киеву военную помощь и не намерен менять своего решения по этому вопросу. Однако в ноябре 2025-го Вучич отметил, что Сербия все же продолжит продавать боеприпасы, так как от этого зависят десятки тысяч граждан, и признался, что какая-то часть сербского оружия все-таки попадает на Украину.

«Сейчас у нас проблема, потому что мы должны продавать это кому-то. И мы продадим это — кому сможем, чтобы заработать какие-то деньги, но стараемся заботиться о том, чтобы не увидеть эти боеприпасы в данной зоне конфликта. Но это происходит время от времени. В конце концов, мы должны платить нашим рабочим», — пояснил президент Сербии.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!