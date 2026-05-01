Белый дом заявил, что считает операцию против Ирана завершенной

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа официально уведомила американских законодателей о том, что считает операцию против Ирана завершенной. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

По данным агентства, Белый дом проинформировал конгресс о своей позиции: конфликт с Ираном объявлен «завершенным», несмотря на то, что американские вооруженные силы по-прежнему присутствуют в регионе.

1 мая представитель Демократической партии в Сенате Соединенных Штатов Ричард Блюменталь заявил о возможном нанесении США удара по Ирану в ближайшем будущем. По его мнению, такая перспектива является «крайне тревожной», поскольку может подвергнуть риску жизни американских граждан и повлечь за собой существенные человеческие потери.

Одновременно с этим появилась информация о том, что в ходе противостояния с США Иран нанес ущерб большинству американских военных объектов, расположенных на территории Ближнего Востока.

