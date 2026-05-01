Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Белый дом заявил, что считает операцию против Ирана завершенной

Patrick Semansky/AP

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа официально уведомила американских законодателей о том, что считает операцию против Ирана завершенной. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

По данным агентства, Белый дом проинформировал конгресс о своей позиции: конфликт с Ираном объявлен «завершенным», несмотря на то, что американские вооруженные силы по-прежнему присутствуют в регионе.

1 мая представитель Демократической партии в Сенате Соединенных Штатов Ричард Блюменталь заявил о возможном нанесении США удара по Ирану в ближайшем будущем. По его мнению, такая перспектива является «крайне тревожной», поскольку может подвергнуть риску жизни американских граждан и повлечь за собой существенные человеческие потери.

Одновременно с этим появилась информация о том, что в ходе противостояния с США Иран нанес ущерб большинству американских военных объектов, расположенных на территории Ближнего Востока.

Ранее Трамп рассказал, как США и Иран продолжают контакты.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
