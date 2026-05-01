Выросло число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коми

В Коми число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8T увеличилось до 11

Число людей, пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8T в Усинске деспублики Коми, достигло 11. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По ее информации, медики осмотрели пострадавших и отпустили их на амбулаторное лечение.

Незадолго до этого сообщалось, что в результате жесткой посадки пассажирского Ми-8Т в Коми вертолету оторвало хвост.

Эта винтокрылая машина с вахтовиками совершила жесткую посадку 1 мая. Всего на борту было 24 человека. По данным Telegram-канала 112, из них трое — члены экипажа. Вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

Как написал Telegram-канала Mash, ЧП произошло на улице Кооперативной в Усинске. В публикации канала говорится, что причиной случившегося послужила техническая неисправность.

Ранее в Дагестане потерпел крушение вертолет.