Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Выросло число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коми

В Коми число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8T увеличилось до 11
Северо-Западная транспортная прокуратура

Число людей, пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8T в Усинске деспублики Коми, достигло 11. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По ее информации, медики осмотрели пострадавших и отпустили их на амбулаторное лечение.

Незадолго до этого сообщалось, что в результате жесткой посадки пассажирского Ми-8Т в Коми вертолету оторвало хвост.

Эта винтокрылая машина с вахтовиками совершила жесткую посадку 1 мая. Всего на борту было 24 человека. По данным Telegram-канала 112, из них трое — члены экипажа. Вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

Как написал Telegram-канала Mash, ЧП произошло на улице Кооперативной в Усинске. В публикации канала говорится, что причиной случившегося послужила техническая неисправность.

Ранее в Дагестане потерпел крушение вертолет.

 
Теперь вы знаете
Нападение на губернатора, новый мирный план Ирана и первый успех российской онковакцины. Главное за 1 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
