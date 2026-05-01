Звездный российский хоккеист исключил возвращение в КХЛ

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин: хочу провести в НХЛ ещё как минимум сезон
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что в ближайшее время не вернется в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова передает журналист Дэн Кингерски в соцсетях.

«Я точно хочу еще играть в НХЛ, хочу отыграть еще как минимум сезон, я не рассматриваю варианты из КХЛ. Знаю, что это непростое решение для генменеджера «Питтсбурга». Быть может, он хочет обновить и освежить коллектив», — сказал Малкин.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он провел 1269 матчей, набрав 1407 очков (533 гола + 874 передачи) в регулярных чемпионатах. В плей-офф на его счету 183 очка (69+114) в 183 играх. Контракт 39-летнего форварда истекает по окончании сезона-2025/26. Официальных переговоров о продлении не сообщалось.

В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Также хоккеист стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

30 апреля «Питтсбург Пингвинз» завершил выступление в Кубке Стэнли, вылетев из первого раунда после поражения в серии от «Филадельфии Флайерз».

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Малкин, как и Александр Овечкин, может еще пару лет поиграть в НХЛ.

 
Нападение на губернатора, новый мирный план Ирана и первый успех российской онковакцины. Главное за 1 мая
