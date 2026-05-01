Начал раздражать: чем обернулись требования Зеленского о немедленном принятии Украины в ЕС

FT: настойчивость Киева по вступлению в ЕС вызвала раздражение в Брюсселе

Требования Владимира Зеленского ускорить вступление Украины в Евросоюз начали вызывать раздражение в европейских столицах и усилили напряженность между Киевом и Брюсселем. Украинская делегация на встречах с партнерами настаивает на быстром решении и критикует ЕС за медлительность, что, по данным СМИ, только усложняет диалог. Как развивается этот конфликт и чего добивается Киев — в материале «Газеты.Ru».

Давление Киева

Требования Владимира Зеленского ускорить вступление Украины в ЕС усилили напряженность в отношениях с европейскими столицами, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

«Его настойчивые попытки добиться скорейшего вступления усиливают напряженность в отношениях с европейскими столицами в то время, когда Вашингтон рассматривает вопрос о дальнейшей поддержке Киева», — объяснили журналисты.

По данным издания, на неформальном саммите ЕС на Кипре в конце апреля украинская делегация добивалась ускоренного решения по членству и критиковала Брюссель за медлительность. Источники отметили, что представители Киева также заявляли: Евросоюз нуждается в Украине больше, чем она — в союзе.

Зеленский же выступил против идеи частичного или «символического» членства Украины в ЕС.

«Украине не нужно символическое членство для ЕС. Украина безусловно защищает Европу. И защищает Европу не символически, а реально <…> Мы защищаем общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноправного членства Европейского союза»,

— заявил он.

По его словам, такой формат не поддерживают ни власти, ни общество, а сама Украина, как он отметил, уже имела достаточно «символических союзов» и рассчитывает на полноценное участие в объединениях.

Сомнения в Брюсселе

В европейских столицах более сдержанно оценивают перспективы вступления Украины в ЕС и не готовы делать для нее исключения.

«Размеры страны, ее мощный сельскохозяйственный сектор, масштабы армии и оборонной промышленности, а также сохраняющиеся проблемы коррупции остаются предметом беспокойства как для правительств, так и для части населения, которое должно будет одобрить это решение», — отметили журналисты Le Monde.

Премьер Люксембурга Люк Фриден заявил, что для всех стран действуют одинаковые условия и «коротких путей нет». Его позицию поддержал глава правительства Бельгии Барт де Вевер, подчеркнув, что процесс вступления растягивается на годы.

«Я не думаю, что это реалистично, что [вступление Украины] произойдет 1 января 2027 года»,

— отметил премьер Хорватии Андрей Пленкович, напомнив, что даже ускоренные переговоры занимают годы.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также подчеркнула, что процедура остается общей для всех стран-кандидатов. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил подготовить детальный график евроинтеграции Украины, однако, как отметила Le Monde, о каких-либо ускоренных решениях речи пока не идет .

Позиция России

В Москве подчеркивают, что вступление Украины в ЕС — суверенное решение, однако есть и экономические риски. Владимир Путин еще на ПМЭФ в 2022 году отмечал, что Россия не возражает против такого шага.

«ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличии от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция была последовательная, понятная, но мы ничего не имеем против — это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям», — объяснил он.

При этом президент указывал, что структура украинской экономики потребует значительных субсидий. Позже эту позицию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва не намерена вмешиваться в экономический выбор Киева.

«Это суверенное право любой страны. Речь идет об экономических интеграционных процессах, и здесь, конечно же, никто не может ничего диктовать какой-то стране, и не собираемся этого делать», — сказал он.

При этом, как отметил Песков, иная логика применяется в вопросах безопасности и военных союзов.

«Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен», — добавил он.