Война США и Израиля против Ирана
В США заявили о повреждении Ираном большинства американских баз на Ближнем Востоке

CNN: атаки Ирана нанесли ущерб 16 базам США в восьми странах Ближнего Востока
Senior Airman Nicholas Larsen/Global Look Press

Иран в ходе конфликта с США и Израилем повредил большинство американских баз на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственное расследование.

«Удары [Ирана] нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах... Это большинство американских военных баз в регионе», — отмечается в сообщении.

По данным телеканала, часть баз оказалась практически непригодной для дальнейшего использования.

Источник CNN заявил, что при атаках Иран применял продвинутые технологии, обеспечившие высокую точность и скорость ударов. Он признался, что «никогда не видел ничего подобного».

Телеканал отмечает, что основными целями иранских атак стали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, а также радиолокационные станции, используемые для мониторинга обстановки в регионе.

25 апреля телеканал NBC News сообщил, что американские базы и техника в странах Персидского залива получили обширные повреждения в результате ударов Ирана, и они намного серьезнее, чем признается публично.

Журналисты выяснили, что Тегеран смог нанести удары по десяткам целей, включая ангары для авиации, склады, взлетно-посадочные полосы, объекты спутниковой связи, радиолокационные системы и самолеты. Ремонт оценивается в миллиарды долларов.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».

 
