Зеленский сообщил о новых мерах в связи с массированной атакой ВС России

Противовоздушная оборона (ПВО) для Днепра (бывший Днепропетровск) и Одессы будет усилена. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Глава государства объявил о новых мерах в связи с массированной атакой беспилотников Вооруженных сил России днем 1 мая.

«Плотность нападения высокая, и именно поэтому, хотя и процент сбивания высокий — 388 дронов сбито, — все же были попадания. Тернополь, Житомир, Ровенская область, Тростянец в Винницкой области, другие регионы и громады (общины. — «Газета.Ru»)», — сказал украинский лидер.

До этого заместитель командующего по развитию малой противовоздушной обороны ВСУ полковник Павел Елизаров заявил, что более половины экипажей украинской ПВО за год не сбили ни одного российского беспилотника типа «Герань». По его словам, анализ работы ПВО показал, что из более чем 300 экипажей только 66 сбили больше 10 дронов, а 170 не сбили ни одного. В одной из областей Украины из 28 расчетов 24 за год не поразили ни одной цели.

Ранее Зеленский рассказал, чего боится Украина.