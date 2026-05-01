В «Спартаке» возмутились судейством после поражения от «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао подверг критике судейство после поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов», передает «Матч ТВ».

«Я не верю в то, что это совпадения. Каждый раз, когда этот арбитр судит наши матчи, он назначает пенальти против нас и не проверяет спорные ситуации с помощью VAR. Наше мнение — у нас забрали чистый гол и не назначили пенальти в нашу пользу», — сказал Кахигао.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2.

На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 48 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте, имея в активе 29 баллов.

