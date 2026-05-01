Несколько мирных жителей ДНР пострадали в результате атак ВСУ

Пять мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) пострадали из-за агрессии со стороны Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, четверо мужчин получили ранения различной степени тяжести от удара украинского беспилотника на трассе Селидово — Горняк (Кураховский муниципальный округ).

Кроме того, в Красноармейске дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранил женщину 1950 года рождения.

Пострадавшие получили всю необходимую медицинскую помощь.

Также из-за атак ВСУ были повреждены жилые дома в Мариуполе и объекты инфраструктуры в селе Первомайском.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе, в результате чего местные жители остались без телевещания.

Накануне генерал-майор авиации Владимир Попов объяснил, что дроны ВСУ долетают до Урала из-за движения на малых высотах.

Ранее в Госдуме объяснили атаки Украины на Туапсе.