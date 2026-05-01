Баку отвернулся от Брюсселя. Почему Азербайджан разорвал сотрудничество с Европарламентом

Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям после принятия последним резолюции по Армении. Баку также выходит из совместных парламентских форматов с ЕС и запускает процедуру заморозки участия в «Евронесте». Что стало причиной резкого шага и к чему это может привести — в материале «Газеты.Ru».

Решение парламента

Милли Меджлис Азербайджана приостановил сотрудничество с Европейским парламентом по всем направлениям после принятия резолюции «Поддержка демократической устойчивости в Армении». Соответствующее постановление утвердили на заседании парламента.

Одновременно Меджлис решил прекратить участие в Комитете парламентского сотрудничества ЕС — Азербайджан и запустить процедуру приостановки членства в Парламентской ассамблее «Евронест».

В Баку заявили, что «деструктивная позиция Европарламента стала главным препятствием для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества с этой структурой». Также в постановлении указано, что действия ЕП мешают шагам по достижению долгосрочного мира в регионе и направлены на попытку «вновь превратить его в очаг конфликта, подстрекая реваншистские силы».

«Все это делает бессмысленным сотрудничество с Европарламентом», — следует из документа.

Нота протеста

Ранее МИД Азербайджана вызвал посла ЕС в Баку Марияну Куюнджич и вручил ей ноту протеста после принятия Европарламентом резолюции 30 апреля.

«Азербайджанская сторона на встрече решительно осудила необоснованные и предвзятые положения в отношении нашей страны, содержащиеся в резолюции Европейского парламента от 30 апреля. В этой связи послу была вручена нота протеста»,

— сообщили в ведомстве.

В Баку заявили, что документ «искажает реальность, противоречит принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств» и негативно влияет на процесс нормализации в регионе.

Отдельно в МИД отвергли тезисы о возвращении армянского населения в Нагорный Карабах, назвав такие заявления вмешательством во внутренние дела. В ведомстве подчеркнули, что жители покинули регион добровольно, несмотря на предложенный план реинтеграции.

Также в Баку назвали юридически несостоятельными призывы освободить лиц армянского происхождения, представляемых как «военнопленные», отметив, что речь идет о людях, осужденных за тяжкие преступления , включая терроризм и диверсии.

Азербайджан также отверг обвинения в уничтожении культурного наследия, отметив, что разрушения на его территории в период конфликта не получили должной оценки со стороны европейских структур. В МИД призвали ЕС не допускать шагов, которые, по их мнению, подрывают отношения и мешают процессу урегулирования.

О чем договариваются Баку и Ереван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку не обсуждают вопрос возвращения «перемещенных лиц».

«Мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос возвращения азербайджанцев, а также вопрос возвращения армян Карабаха, армян Баку или вопрос возвращения армян из других мест»,

— подчеркнул он, добавив, что подобные дискуссии лишь провоцируют ситуацию.

При этом стороны продолжают техническую работу по границе. Вице-премьеры Мгер Григорян и Шахин Мустафаев на встрече в Агверане обменялись проектами инструкций по делимитации — от работы экспертных групп до оформления итоговых документов .

Параллельно обсуждали практические вопросы: транзит грузов через территорию Азербайджана продолжается, а поставки нефтепродуктов в Армению, как отметили в Ереване, уже идут и рассматриваются как признак налаживания экономических связей. Стороны подписали протокол и договорились согласовать дату следующей встречи.