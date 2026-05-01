«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью со столичным «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 24-й минуте игрок «Динамо» Николас Маричаль открыл счет. Артем Карпукас на 54-й минуте встречи отличился за «Локомотив».

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на восьмом месте, имея в активе 39 баллов.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

