«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью со столичным «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:1.
На 24-й минуте игрок «Динамо» Николас Маричаль открыл счет. Артем Карпукас на 54-й минуте встречи отличился за «Локомотив».
В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на восьмом месте, имея в активе 39 баллов.
2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.
