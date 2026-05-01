«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 1:1 в матче РПЛ
Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский «Локомотив» сыграл вничью со столичным «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 24-й минуте игрок «Динамо» Николас Маричаль открыл счет. Артем Карпукас на 54-й минуте встречи отличился за «Локомотив».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на восьмом месте, имея в активе 39 баллов.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
