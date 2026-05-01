На Украине экс-правоохранителя обвиняют в незаконном обогащении на 22 млн гривен

Экс-руководитель правоохранительного ведомства Николаевской области предстанет перед судом по обвинению в незаконном обогащении на сумму 22,6 млн гривен (38,4 млн рублей). Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

«Бывшему начальнику главного управления одного из правоохранительных органов в Николаевской области предъявлено подозрение в приобретении необоснованных активов… стоимость которых на 22,6 млн гривен превышает его законные доходы», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным прокуратуры, речь идет об объектах недвижимости, приобретенных в период с 2020 по 2021 год в элитном киевском жилом комплексе «Новопечерские Липки». В число этих приобретений входит нежилое помещение площадью 138 квадратных метров, две квартиры общей площадью 200 квадратных метров, а также три парковочных места.

Следствие установило, что обвиняемый оформил эти объекты на свою тещу. Ведомство также сообщило, что ему предъявлено обвинение по уголовной статье, предусматривающей ответственность за незаконное обогащение. В отношении обвиняемого подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Украине экс-чиновника заподозрили в хищении средств, выделенных на жилье переселенцам из Луганской области.