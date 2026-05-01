Захарова заявила, что Зеленский давно предал всех

Захарова: Зеленский давно предал всех
Президент Украины Владимир Зеленский предал своего деда и всех людей, которые голосовали за него во время выборов в республике. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Зеленский давно предал всех. И своего деда, и всех людей, которые за него голосовали. Он не скрывает этого, он бравирует этим», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что Зеленский обещал жителям Украины сохранить русский язык. По ее словам, именно поэтому граждане его выбрали. Однако после победы на выборах он начал глумиться над русским языком.

Официальный представитель МИД уточнила: в настоящее время за русский язык отлавливают учеников в школах, наказывают врачей и учителей, которые отзываются на просьбы, озвученные не на украинском.

16 апреля Захарова заявила, что Владимир Зеленский целенаправленно превращает свою страну в военный инструмент против России. По ее мнению, президент делает из жителей республики «обслуживающий персонал» для ВСУ.

Также дипломат подчеркнула, что ради реализации бандеровской концепции «войны до последнего украинца» он готов бросать в окопы даже детей.

Ранее Захарова оценила вероятность добровольного ухода Зеленского из власти.

 
Теперь вы знаете
Нападение на губернатора, новый мирный план Ирана и первый успех российской онковакцины. Главное за 1 мая
