В «Динамо» объяснили ничью с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» заявил, что остался удовлетворен качеством игры своих подопечных. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я пока сам после игры себя не понимаю, надо выдохнуть, проанализировать и пересмотреть игру. Потому что когда смотришь игру от бровки, тебе кажется что-то одно, а в повторе совсем другое. Гол Маричаля? Мы наигрываем стандарты, это приносит свои плоды. Нико хорошо играет вверху, есть хорошая подача, поэтому он и забивает», — заявил Гусев.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 24-й минуте игрок «Динамо» Николас Маричаль открыл счет. Артем Карпукас на 54-й минуте встречи отличился за «Локомотив».

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на восьмом месте, имея в активе 39 баллов.

Ранее московский «Спартак» сенсационно уступил в матче РПЛ.