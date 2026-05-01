«Северный Ветер»: операторы БПЛА уничтожили БРЭМ ВСУ в Харьковской области

Операторы БПЛА группировки войск «Север» уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Видеозапись удара показал Telegram-канал «Северный Ветер».

Разведывательные дроны обнаружили технику противника в районе села Турово Золочевского района, после чего передали координаты операторам ударных БПЛА из «Ахмата», 11-го армейского корпуса и Центра «Рубикон».

Дроноводы поразили БРЭМ, которую ВСУ планировали использовать для эвакуации своей военной техники, уничтоженной в районе Ветеринарного и Казачьей Лопани.

1 мая Минобороны России сообщило, что подразделения 71-й мотострелковой бригады группировки «Север» выбили украинские формирования из населенного пункта Покаляное в Харьковской области. ВСУ пытались удержать село за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики были уничтожены. В ведомстве отметили, что войска продолжают продвигаться и расширять полосу безопасности вдоль государственной границы РФ.

Ранее появилось видео с редчайшей украинской бронемашиной БРЭМ-84 «Атлет».

 
