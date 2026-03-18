В Москве обсудили перспективы российско-европейского делового диалога

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антона Кобякова с генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллингом.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия европейского бизнеса с российскими партнерами, а также участие в ключевых деловых мероприятиях Фонда Росконгресс. Особое внимание было уделено предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2026), который пройдет 3–6 июня 2026 года.

«Россия открыта для честного и взаимовыгодного сотрудничества с европейскими компаниями, заинтересованными в сохранении и развитии деловых контактов с российскими партнерами и присутствии на российском рынке. Мы продолжаем формировать комфортные условия для прагматичного взаимодействия, ориентированного исключительно на бизнес-интересы. Рассчитываем, что АЕБ сохранит активное участие в наших мероприятиях, в том числе в ПМЭФ, где традиционно ищут и находят новые возможности для сотрудничества», – подчеркнул Антон Кобяков.

Тадзио Шиллинг подтвердил заинтересованность европейского бизнеса в продолжении диалога. Он отметил, что представители АЕБ планируют участие в ПМЭФ-2026, Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), Восточном экономическом форуме (ВЭФ), Российской энергетической неделе (РЭН), а также в мероприятиях, посвященных здравоохранению и Кавказском инвестиционном форуме (КИФ).

«Российские деловые площадки продолжают играть важную роль для компаний, продолжающих работу в России. Мы видим ценность в сохранении и развитии этих каналов и благодарны представителям органов государственной власти за открытость к диалогу с европейским бизнесом», – сказал Тадзио Шиллинг.

Представители Ассоциации европейского бизнеса традиционно активно участвуют в мероприятиях Фонда Росконгресс. В 2025 году Тадзио Шиллинг выступил спикером на нескольких сессиях ПМЭФ, в том числе в панельной дискуссии «Современные технологии в многополярном мире» в рамках Зоны делового общения Roscongress International.

