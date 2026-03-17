На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Форум «Здоровое общество». Итоги первого дня работы

Завершился первый день работы форума «Здоровое общество», который проходит 16–17 марта в Москве, на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Организатором Форума выступает экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем приветствии участникам, гостям и организаторам форума «Здоровое общество» отметил: «Вопросы, которые поднимаются на форуме, имеют системное значение. Вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, определить основные тенденции и перспективы развития отечественного, в том числе высокотехнологичного здравоохранения, превентивной и персонализированной медицины. И конечно, важное место в повестке вашей встречи занимают вопросы просвещения, продвижения в обществе ценностей физической культуры и здорового, активного образа жизни, международного партнерства в области медицины».

В торжественном открытии Форума приняла участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, она подчеркнула, что сохранение здоровья граждан находится в фокусе внимания государства: «Сегодня вопросы здравоохранения находятся в центре внимания государственной политики. Укрепление общественного здоровья и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан остаются важнейшими национальными приоритетами. Именно поэтому так важно объединять усилия экспертного сообщества для выработки эффективных решений».

В пленарном заседании «Лучшие страновые и региональные практики по укреплению общественного здоровья» приняли участие Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, Министр здравоохранения и народонаселения Арабской Республики Египет Халед Абдель Гаффар, первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев, первый заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан, заместитель Министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Хабибулло Мухиддин, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Во время официального обхода выставочной экспозиции Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и Министр здравоохранения и народонаселения Арабской Республики Египет Халед Абдель Гаффар познакомились с передовыми достижениями в области медицины. Выставка объединяет передовые ИИ-сервисы для глубокой диагностики организма и линейку «умных» устройств для дистанционного мониторинга здоровья. Посетители могут познакомиться с инновационным оборудованием для автоматизированной физиотерапии, системами нейростимуляции и капсулами для экспресс-восстановления сил. Проекты направлены на развитие превентивной медицины, внедрение цифровых помощников в работу врачей и повышение доступности высокотехнологичной помощи. Также работает зона «Здоровое питание», где можно продегустировать продукты здорового рациона.

15 марта 2026 года, накануне старта деловой программы форума «Здоровое общество», более 250 участников посетили экскурсии в 17 ведущих медицинских организациях Москвы, Московской области и федеральных центрах.

В программу вошли многопрофильные клиники, специализированные центры и инновационные площадки, реализующие национальные проекты в сфере охраны здоровья. На экскурсиях побывали как российские, так и иностранные делегаты мероприятия. «Ценность экскурсий – в живом диалоге с коллегами и обмене опытом по внедрению изменений, что ускоряет трансформацию отрасли. Участники видят работающие решения, которые можно адаптировать для своих организаций», – отметила директор ЦНИИОИЗ Минздрава России Ольга Кобякова.

Картина дня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами