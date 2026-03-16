В Москве стартовал форум «Здоровое общество»

В Москве на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» начал работу форум «Здоровое общество». В работе мероприятия принимают участие ведущие российские и международные эксперты.

Организатором Форума выступает экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В 2026 году Форум выступает платформой для диалога между российскими экспертами и представителями международного сообщества, в том числе стран СНГ, БРИКС и ШОС. В пленарной сессии эксперты представят лучшие страновые и региональные практики по укреплению общественного здоровья. В работе Форума примут участие делегации 15 стран мира.

«Форум «Здоровое общество» за годы проведения стал одним из ключевых ежегодных событий в сфере общественного здоровья. Его площадка объединяет ведущих экспертов, представителей органов власти, медицинского и научного сообщества, бизнеса и международных организаций. Начало работы Форума открывает пространство для профессионального диалога, обмена опытом и выработки решений, направленных на укрепление здоровья населения и развитие современной системы здравоохранения», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках программы первого дня Форума состоятся дискуссии, посвященные развитию управленческого потенциала в здравоохранении, салютогенному дизайну в медицинских организациях, применению технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, программам здоровьесбережения на Дальнем Востоке, инновациям в фармакологии и другим вопросам развития отрасли.

Также в первый день работы Форума определят победителей конкурса «Технологии для здоровья человека». В рамках конкурса отбираются наукоемкие технологии, прежде всего биотехнологии, применение которых сможет качественно улучшить жизнь и здоровье россиян, а его главная задача — всесторонняя поддержка коллективов исследователей, создающих инновационные биотехнологии для укрепления здоровья человека.

«Деловая программа форума создавалась при участии ведущих экспертов и представителей профессионального сообщества. Это позволило сформировать содержательную повестку, которая отвечает современным вызовам в сфере общественного здоровья и отражает ключевые направления развития отрасли. Мы рассчитываем, что обсуждения на форуме станут основой для новых инициатив и профессионального сотрудничества. Поднятые на Форуме вопросы продолжат свое развитие на других ключевых площадках Фонда Росконгресс, таких как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и других мероприятиях, где присутствует экосистема «Здоровое общество»», — отмечает первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по здравоохранению Анастасия Столкова.

Трансляции деловой программы доступны в прямом эфире на сайте форума.

