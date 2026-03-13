Определена дата Международного молодежного юридического форума

Международный молодежный юридический форум (ММЮФ-2026) пройдет 26 июня с. г. на площадке КВЦ «Экспофорум» (г. Санкт-Петербург).

ММЮФ будет посвящен практическим вопросам юридической профессии, современным направлениям правовой работы и возможностям профессионального развития для молодых специалистов.

Форум объединит студентов, молодых юристов, преподавателей и представителей профессионального сообщества.

Ключевыми направлениями Молодежного дня станут: популяризация юридических профессий, актуальные вопросы международного права, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, современная пенитенциарная система и ее гуманизация, профессиональный старт и развитие юридической карьеры в регионах.

«Молодежный юридический форум – уникальное мероприятие, которое становится точкой притяжения молодых юристов и ежегодно собирает сотни студентов, специалистов, а также представителей научных организаций и профессорско-преподавательского состава для обмена опытом, профессионального роста, внесения новых идей и проектов в правоприменительную практику страны. ММЮФ-2026 станет площадкой для диалога и создания новых проектов, способствующих дальнейшему развитию права в России и мире», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков.

Отдельный акцент в этом году сделан на практических форматах мероприятий для студентов и молодых специалистов. В программу Форума войдут мастер-классы, практикумы, деловые игры и другие интерактивные форматы работы, которые позволят молодым специалистам не только участвовать в профессиональной дискуссии, но и применять знания на практике.

Соорганизаторами и ключевыми партнерами Международного молодежного юридического форума выступают Санкт-Петербургский государственный университет, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина.

«Форум дает молодым юристам возможность увидеть профессию в ее практическом измерении. Мы предлагаем обсудить в том числе современную криминалистику. Расскажем о новых технологиях и методах расследования. Эти вопросы будут обсуждаться на отдельной сессии, а интерактивный практикум на криминалистическом полигоне нашего Санкт-Петербургского филиала позволит участникам применить теоретические знания на практике», – отметила ректор ВГУЮ (РПА Минюста России) Ольга Александрова.

«Темы, которые мы выносим на Молодежный форум, отражают актуальные проблемы сегодняшнего дня: это и ответственность международных организаций при очевидном кризисе международного права, и вопросы правового сопровождения цифровой индустрии. Особое место займет мероприятие специального формата – «Битва отечественных школ теории права» в рамках цикла «Алексеевское наследие». Для молодых юристов это возможность включиться в серьезную научную дискуссию. Мы также продолжим обсуждать взаимосвязь права и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей», – подчеркнул ректор СПбГУ Николай Кропачев.

«Современное развитие государства требует надежной правовой поддержки ключевых отраслей. Поэтому тема технологического суверенитета и подготовки лидеров для правового обеспечения становится одной из ключевых для юридического образования. Форум дает молодым специалистам возможность увидеть масштаб этих задач и включиться в их обсуждение профессиональным сообществом», – отметил ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев.

Среди партнеров ММЮФ-2026 также Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева, Саратовская государственная юридическая академия, Московский государственный институт международных отношений МИД России, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке Президента Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и Фонда Росконгресс.

XIV Петербургский международный юридический форум состоится с 24 по 26 июня 2026 г. в КВЦ «Экспофорум» (г. Санкт-Петербург).