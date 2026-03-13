На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

На велогонке «Золото Ладоги» в ходе ПМЭФ-2026 проведут женский зачет

Программа IV Международной многодневной велогонки «Золото Ладоги» будет значительно расширена в сравнении с предыдущими годами. Соревнования велосипедистов пройдут с 25 по 31 мая по дорогам Ленинградской области, Республики Карелии и Санкт-Петербурга. Велогонка откроет Спортивные игры Петербургского международного экономического форума.

«Программа многодневки «Золото Ладоги» была расширена таким образом, чтобы охватить все категории велосообщества: профессионалов, любительские клубы, корпоративные команды, представителей адаптивного спорта. Вместо турнира среди смешанных любительских команд будут организованы отдельные зачеты для мужских и женских команд. Также впервые в «Золоте Ладоги» примут участие паравелосипедисты во главе с трехкратным чемпионом мира Алексеем Обыденновым», – отметила руководитель дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

Победитель в командном зачете и генеральной классификации у женщин определится по итогам пяти этапов. Девушки проедут более 300 км. Команда по паравелоспорту будет соревноваться в турнире для корпоративных команд, в котором предстоит преодолеть три этапа и более 120 км.

«Участие паралимпийцев важно не только для нас самих, но и для остальных спортсменов. Много раз видел, как параатлеты вдохновляют гонщиков во время соревнований. Практики паравелоспорта у нас в стране – одни из лучших в мире, мы долго были ориентиром для других команд. За время отстранения получилось не только сохранить мастерство, но и набраться нового опыта. Мы прилетим на «Золото Ладоги» с чемпионата России, так что будем в хорошей форме. Для паравелоспорта очень важно получить возможность рассказать о себе на таком большом спортивном событии под эгидой Петербургского международного экономического форума», – подчеркнул Алексей Обыденнов.

Организаторами велогонки являются Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Автомобили для сопровождения и оказания технической помощи гонщикам предоставит «АвтоВАЗ». Все участники любительского зачета будут застрахованы «СберСтрахованием». Майки лидеров для велогонки вновь подготовит VTR.

«Нас сжигайте вместе с коровами»: в регионах России массово забивают скот под предлогом опасной болезни
Фермеры в Сибири жалуются на массовый убой скота из-за подозрения на пастереллез
«Не могут смириться с женщиной-адмиралом». Что не так с заявлениями Ирана об авианосцах США
В Иране заявили, что американцы сами подожгли авианосец Gerald R. Ford
ВСУ атаковали Энергодар. Военная операция, день 1479-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1479-й день
Бывшего замгубернатора Брянской области осудили на 10 лет и лишили госнаграды
В китайских соцсетях высмеяли видео с молитвой за Трампа
Мужчина 8 лет прожил с 12-сантиметровой палочкой, застрявшей в горле
Во Франции обсудили создание совместного производства с Украиной
Глава Пентагона оскорбил скрывающихся от преследования иранских лидеров
В США заявили, что погибли все шесть членов экипажа упавшего в Ираке заправщика
ЦСКА оштрафовали на миллион рублей за скандирования фанатов в адрес игрока «Краснодара»
В Удмуртии снег с крыши сошел на двух десятилетних детей
В России признали иноагентом правнучку Никиты Хрущева
Иранские дети сожгли футболки Лионеля Месси
В Госдуме поддержали семью, против которой завели дело из-за гендер-пати у памятника Жукову
Шри-Ланка попросила Россию о помощи из-за топливного кризиса
МИД РФ обратился к Франции и Британии после атаки ВСУ на Брянск
Ксения Алферова опубликовала редкие фото со знаменитой матерью в день ее 75-летия
Макрон сделал заявление по нефтепроводу «Дружба»
Известный тренер сравнил Дзюбу с Жириновским
Сомелье раскрыл, вредит ли ежедневное употребление бокала вина
Впервые найден способ обратить вспять развитие остеопороза
На Кубани обломки дрона упали на территории колледжа
OnlyFans-модель показала свои машины общей стоимостью $1,5 млн
В Подмосковье произошел пожар на территории пансионата для престарелых
Украина атаковала Энергодар
«Бахнем этим «Орешником»: Лукашенко посоветовал Украине и НАТО не лезть к Белоруссии
Лукашенко пригрозил Киеву и НАТО «Орешником»
«Она верит в чудо». Лерчек легла в больницу для прохождения химиотерапии
Блогерша Лерчек начала прохождение химиотерапии из-за рака желудка
В Москве заработали «белые списки» интернет-сервисов и сайтов
Заблокируют ли Telegram с 1 апреля? Что об этом известно и какие возможны альтернативы
Возможная блокировка Telegram с 1 апреля 2026 года: что делать пользователям
Танец матки и обрезание в прямом эфире: ведущей и героине мемов Елене Малышевой — 65
«Я никогда ни о чем не буду жалеть»: как сложилась жизнь Ирины Алферовой
Актрисе Ирине Алферовой исполнилось 75 лет
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
В Москве-реке нашли тела двух мальчиков. Пропавшую с ними девочку ищут до сих пор
Спасатели нашли тело второго пропавшего ребенка в окрестностях Звенигорода
США вывели из-под санкций часть российской нефти. Что это означает?
NYT: решение Трампа по российской нефти может окончательно рассорить США и ЕС
Густой дым и выбитые стекла: Иран атаковал международный финансовый центр в Дубае
Иранский дрон атаковал международный финансовый центр в Дубае
«Возвращается в США». Иран заявил, что вывел из строя авианосец «Авраам Линкольн»
Иран заявил о выведении из строя авианосца ВМС США «Авраам Линкольн»
