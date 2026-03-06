В Саратове при поддержке «Роснефти» стартовал проект, посвященный творчеству народов России

Саратовский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») организовал выставку-показ национальных костюмов для учащихся школ Саратова. Инициатива открыла программу Фестиваля творчества народов России, приуроченного к Году единства народов страны.

Нефтяники совместно с представителями Городского дома культуры национального творчества продемонстрировали ребятам русскую, татарскую, башкирскую и уйгурскую одежду, рассказали им об истории и культуре этих народов. Программу продолжили выступления фольклорных коллективов. Для школьников также провели мастер-классы по изготовлению кукл-оберегов и открыток к 8 Марта, познакомили со старинным ремеслом нанесения узоров по традиционной технологии «набойка».

Предприятие планирует в рамках проекта «Фестиваль творчества народов России» провести в течение года для учащихся школ и вузов, жителей и гостей города также музыкально-танцевальный фестиваль городских творческих коллективов, викторины по народным сказкам и конкурсы на знание традиций нашей многонациональной страны.

Поддержка проектов сохранения национальной культуры в регионах России – одно из ключевых направлений социальной политики «Роснефти». Компания и ее дочерние предприятия в регионах своей деятельности поддерживают множество социальных программ, направленных на поддержку традиционного уклада жизни коренных народов, развитие образовательных инициатив и воспитание патриотизма у молодого поколения.