Пресс-релиз

В Саратове при поддержке «Роснефти» стартовал проект, посвященный творчеству народов России

Саратовский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») организовал выставку-показ национальных костюмов для учащихся школ Саратова. Инициатива открыла программу Фестиваля творчества народов России, приуроченного к Году единства народов страны.

Нефтяники совместно с представителями Городского дома культуры национального творчества продемонстрировали ребятам русскую, татарскую, башкирскую и уйгурскую одежду, рассказали им об истории и культуре этих народов. Программу продолжили выступления фольклорных коллективов. Для школьников также провели мастер-классы по изготовлению кукл-оберегов и открыток к 8 Марта, познакомили со старинным ремеслом нанесения узоров по традиционной технологии «набойка».

Предприятие планирует в рамках проекта «Фестиваль творчества народов России» провести в течение года для учащихся школ и вузов, жителей и гостей города также музыкально-танцевальный фестиваль городских творческих коллективов, викторины по народным сказкам и конкурсы на знание традиций нашей многонациональной страны.

Поддержка проектов сохранения национальной культуры в регионах России – одно из ключевых направлений социальной политики «Роснефти». Компания и ее дочерние предприятия в регионах своей деятельности поддерживают множество социальных программ, направленных на поддержку традиционного уклада жизни коренных народов, развитие образовательных инициатив и воспитание патриотизма у молодого поколения.

«Сила преступной банды». Украина разругалась с Венгрией из-за задержания инкассаторов с деньгами
В Венгрии возбудили уголовное дело против сотрудников украинского Ощадбанка
Иран нанес «удар возмездия» по базам США. Онлайн событий на Ближнем Востоке
Онлайн-трансляция конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке
Россия и Украина обменялись пленными. Военная операция, день 1472-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1472-й день
Сын Жириновского пожаловался на «судейский беспредел» из-за наследства отца
Компания Pokemon обвинила Белый дом в краже контента
Flo Rida отменил концерт в Москве 8 Марта из-за конфликта на Ближнем Востоке
У американских военных нет должной защиты от иранских дронов «Шахед»
Петербуржец жестоко избил подростков из-за внешности и получил срок
Иран заявил об очередном нападении на начальную школу
Радио Судного дня передало слово, связанное с водой
Российские учителя боятся принимать подарки дороже 3 тыс. рублей на 8 Марта
Тренер рассказала, как к россиянам относятся на Паралимпиаде в Италии
Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран
Турецкие авиакомпании приостановили рейсы в ряд стран Ближнего Востока
Мужчине, убившему полицейского в Кингисеппе, дали 23 года
Дешевый MacBook Neo оказался мощнее MacBook Air c M1
Рябков рассказал о диалоге России и США по Украине
«Тренер — непонятно откуда»: экс-футболист о работе Карседо в «Спартаке»
В ОАЭ заявили о перехвате более 100 беспилотников
Иранские дроны атаковали военную базу США в Ираке
Ребенок не выжил после взрыва газовых баллонов на кухне и за это осудили его мать
Дмитрий Нагиев о проблемах сына: «Бородище это вечное»
В Катаре объяснили, когда возобновится производство СПГ
В Катаре допустили рост цен на нефть до $150 за баррель
Возлюбленная гонщика Макса Ферстаппена показала, как восстановила фигуру после родов
