Более 70 тысяч человек прошли подготовку в Учебном центре «РН-Юганскнефтегаза» в 2025 году

В Учебном центре «РН-Юганскнефтегаза» (крупнейшего нефтедобывающего актива «Роснефти») в 2025 году прошли обучение по различным программам и курсам 72 тыс. специалистов, что на 30% выше показателя прошлого года. Предприятие развивает кадровый потенциал и создает условия для профессионального развития нефтяников.

Достичь значимых результатов удалось благодаря практической направленности занятий. Обучение организовано в форматах лекций и практикумов. Особенно востребованы тренировки на 3D-тренажерах. Операторы по добыче нефти и газа отрабатывают ключевые производственные операции, водители - на специализированных курсах по защитному вождению разбирают реальные дорожные сценарии.

Портфель центра включает 456 учебных модулей - от дополнительного профессионального образования до узкоспециализированных курсов, адаптированных под потребности предприятия и всей отрасли.

Большое внимание уделяется адресной подготовке – программы создаются для решения конкретных задач. Например, по итогам опроса операторов добычи выявлены четыре компетенции требующие развития, под которые созданы спецкурсы. Для электромонтёров разработано 10 дисциплин с применением тренажерных комплексов с виртуальными моделями объектов.

В планах образовательного учреждения запуск обучающих курсов по обслуживанию насосного, компрессорного и газораспределительного оборудования. Развитие компетенций персонала по этим направлениям – ключевой фактор повышения надежности производственных процессов и безопасности объектов.