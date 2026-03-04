На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

При поддержке «Роснефти» в Башкирии прошел чемпионат профессионального мастерства

В Башкортостане при поддержке «Башнефти» (входит в «Роснефть») состоялся региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2026». Соревнования прошли на 56 площадках региональных колледжей, в них приняли участие более 3000 студентов.

Двухнедельный чемпионат включал испытания по 196 компетенциям, в том числе: добыча, переработка нефти и газа, лабораторный химический анализ, электромонтаж, аппаратчик химических технологий, сварочные технологии, охрана окружающей среды и другие. Победители нефтегазовых направлений награждены грамотами и памятными подарками от «Башнефти».

В рамках деловой программы чемпионата компания приняла участие в пленарной сессии «Сила в единстве: профессионалы будущего». Специалисты «Башнефти» совместно с представителями Министерств труда и просвещения Республики, преподавателями вузов и колледжей, сотрудниками предприятий Башкортостана обсудили ключевые направления развития среднего профессионального образования. Участники сессии представили успешные примеры внедрения цифровых решений и совместной подготовки кадров для креативных индустрий, а также обозначили задачи по развитию кадрового потенциала региона.

Кроме того, нефтяники организовали отдельную встречу со студентами профильных колледжей, где обсудили карьерные возможности в «Башнефти», а также варианты продолжения образования в вузе‑партнере компании — Уфимском государственном нефтяном техническом университете.

«Роснефть» нацелена на обеспечение постоянного притока профессионально подготовленных молодых специалистов из числа лучших выпускников. Компания поддерживает школы, колледжи, техникумы и вузы в регионах производственной деятельности и сотрудничает с 203 образовательными организациями-партнерами в подготовке квалифицированных специалистов нефтяной отрасли и формировании внешнего кадрового резерва.

