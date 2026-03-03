На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

«Роснефть» наращивает в Красноярском крае целевое обучение молодежи для реализации нефтегазовых проектов

Дочерние предприятия «Роснефти» в Красноярском крае - «РН-Ванкор» и «ТБС-Логистика» - расширяют практику целевого обучения студентов среднего профессионального образования.

«Роснефть» реализует в регионах своего присутствия социальные проекты, направленные на развитие образовательных учреждений и инициатив в сфере кадрового обеспечения ключевых отраслей экономики. Проект нацелен на поддержку сферы образования в регионе, что соответствует задачам и национальным целям развития, которые определил Президент России в Послании Федеральному Собранию.

Предприятия заключают договоры с первокурсниками учреждений среднего профессионального образования, которые предполагают трудоустройство после успешного завершения обучения и прохождения производственной практики. Ранее аналогичные договоры предприятия «Роснефти» заключали только со студентами высших учебных заведений.

Целевое обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет» - важный этап подготовки высоко квалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли. Формирование кадрового резерва Компании из выпускников колледжей, техникумов и профессиональных училищ способствует устойчивому развитию значимых проектов «Роснефти».

При поддержке «РН-Ванкор» в 2025 году открыт Топливно-энергетический образовательно-производственный центр для подготовки специалистов в сфере энергообеспечения и нефтехимии. Более 270 студентов обучаются на точных аналогах реального производственного оборудования. В прошлом году в собственном образовательно-производственном кластере началась подготовка водителей спецтехники, работающих в условиях Крайнего Севера.

Девять красноярских предприятий «Роснефти» вошли в проект «Профессионалитет» в 2024 году, подписав соглашение с Министерством образования Красноярского края о комплексной модернизации системы подготовки кадров под растущие потребности нефтегазодобывающей отрасли в регионе.

