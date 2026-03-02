На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Конкурс мастерства оленеводов состоялся в Югре при поддержке «Роснефти»

При поддержке «Самотлорнефтегаза» (входит в «Роснефть») в г. Ханты-Мансийске состоялся конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора ХМАО-Югры. Один из крупнейших региональных праздников национальной культуры и спортивных традиций народов ханты и манси был приурочен к Году единства народов России.

Зрелищные состязания стали центром притяжения для жителей округа и гостей региона — их посетили более 1,5 тысяч представителей оленеводческих семей.

Программа соревнований включала пять дисциплин национального многоборья: запрягание оленей; гонки на оленьих упряжках; перевозка дров на ездовых нартах; метание тынзяна (аркана) на хорей (шест для погона оленей); бег на охотничьих лыжах. Участники также демонстрировали навыки, необходимые для ведения традиционного хозяйства и передающиеся из поколения в поколение.

На площадке мероприятия была создана аутентичная атмосфера и обстановка северного стойбища. В чумах — традиционных жилищах оленеводов, можно было согреться у очага и послушать старинные предания. Гостей угощали национальными блюдами — ароматной ухой и строганиной, учили обращаться с арканом и управлять оленьей упряжкой.

Культурная программа включала выступления фольклорных коллективов, работали музыкально-интерактивные площадки и ремесленные мастерские, для юных гостей игровые зоны.

Конкурс оленеводческих семей включен в календарь событийного туризма Югры и знакомит гостей с самобытным образом жизни, вековыми традициями и национальными видами спорта. «Роснефть» традиционно оказывает поддержку мероприятия в рамках соглашения с правительством ХМАО-Югры.

«Роснефть» уделяет особое внимание созданию условий для устойчивого социально-экономического развития северных территорий. Социальные проекты охватывают широкий спектр направлений — от содействия развитию оленеводческих хозяйств до поддержки образовательных, культурных и спортивных мероприятий. Такой подход позволяет не только сохранять традиционный уклад жизни, но и формировать новые возможности для повышения качества жизни представителей коренных народов.

