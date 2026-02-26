На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Перекрытие Ормузского пролива может привести к перестройке всех цепочек поставок нефти, считают эксперты Фонда Росконгресс

В случае перекрытия Ормузского пролива и эскалации в районе Красного моря мировой рынок нефти и логистика потребуют перестройки всех цепочек поставок. Полностью сохранить экспорт из региона будет невозможно. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Иранский кризис: риски для рынка нефти и угроза эскалации», подготовленном экспертами Фонда Росконгресс.

Для России эскалация в Персидском заливе создает противоречивые эффекты, отмечается в обзоре. Рост цен на нефть до 80–90 долларов за баррель для Urals улучшит бюджетные поступления и валютную выручку. Китай может нарастить закупки нашей нефти при ужесточении санкций против Тегерана, компенсируя часть иранского выпадения.

Однако вырастут риски для танкеров, перевозящих российскую нефть.

Российско-иранский договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный 17 января 2025 года и вступивший в силу 2 октября 2025 года, охватывает оборону, энергетику, финансы и научно-техническое сотрудничество. РФ продолжает реализацию контракта на 48 истребителей Су-35 и поставки компонентов ЗРК С-400, напоминают авторы обзора.

Также они отмечают, что важным вопросом для нашей страны будет продолжительность периода высоких цен на нефть. Кратковременный скачок на фоне ограниченных инцидентов принесет определенную выгоду без существенных рисков. Затяжной конфликт с частичным или полным перекрытием Ормуза создаст более сложную ситуацию: высокие цены на нефть исторически вызывают глобальную рецессию, сокращающую спрос. Вторичные санкции США в виде 25%-го тарифа на страны-партнеры Ирана могут затронуть российско-иранские схемы взаимодействия.

Дальнейшее развитие ситуации определяется тремя основными переменными. Во-первых, действенность американских вторичных санкций против Китая, который обеспечивает 90% иранского нефтяного экспорта. Во-вторых, динамика протестной активности внутри Ирана и готовность силового аппарата к продолжению ее подавления. В-третьих, готовность администрации Трампа к переходу от экономического давления к военным операциям.

Индикаторами эскалации служат увеличение числа самолетов разведки и ДРЛО в регионе, аномальный рост страховых премий, отказ судов заходить в Персидский залив и перемещение второй авианосной группы.

Показатели деэскалации — объявление о прямых переговорах, смягчение силовых действий и снятие интернет-блокады, возобновление допуска на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ.

Длительное перекрытие поставок в Персидском заливе может привести к ценовому шоку, вплоть до скачка нефти Brent в диапазон 140–200 долларов. Китайские компании продолжат закупки нефти на уровне около 1,38 млн баррелей в день. Перекрытие этого канала поставок — главный риск для Азии.

