Пресс-релиз

Столичные решения для биоэкономики представили на Форуме будущих технологий

В Центре международной торговли открылся Форум будущих технологий, который в этом году посвящен теме развития биоэкономики. В рамках мероприятия на стенде Правительства Москвы столичные компании презентуют около 80 разработок в области экологии, транспорта, сельского хозяйства, а также пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности. Среди них — биопринтеры, способные создавать импланты барабанной перепонки, уникальные препараты для лечения рассеянного склероза и онкологии, мобильная водородная электростанция, комплексы для ускоренной селекции растений и многое другое. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина столица делает ставку на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, которые в том числе становятся основой для экономики будущего. Это, например электромобилестроение, пишевая, медицинская и фармацевтическая отрасли. На стенде Москвы представлены передовые решения в этих и других сферах от 35 столичных компаний, в том числе передовые разработки восьми резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва», — рассказал Максим Ликсутов.

В частности, на стенде можно познакомиться с разработками резидента ОЭЗ, биотехнологической компаний BIOCAD (ООО «ПК-137»), представляющей жизненно необходимые биоаналоги онкопрепаратов и оригинальный препарат, полностью разработанный учеными компании, для терапии рассеянного склероза. Другая компания «Спутник Технополис» (ГК Р-Фарм) представила в каталоге стенда ряд препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Предприятие выпускает первый в России биоаналог препарата для терапии рака головы и шеи, а также первое в мире моноклональное антитело для терапии ревматоидного артрита с уникальным механизмом действия.

Среди экспонатов – первый российский коммерческий биопринтер «Фабион» от компании 3D Bioprinting Solutions. Он используется для биопечати барабанных перепонок, необходимые для быстрого и эффективного восстановления целостности барабанной перепонки и функций слуха. Еще одно устройство «Орган.Авт» находится на борту российского сегмента международной космической станции для биопечати органов и тканей, а также исследований в условиях невесомости.

«Также важное направление для биоэкономики — развитие электромобилестроение. Зеленые технологии помогают сократить вредные выбросы в атмосферу, снизить шум и сделать жизнь горожан комфортнее. В тематической зоне стенда представлены такие решения, как мобильная водородная электростанция и литийионные ячейки и батареи, которые будут выпускаться на территории ОЭЗ в Краснопахорском районе Троицкого административного округа. Там строится крупнейший в России кластер по производству систем накопления электроэнергии, он обеспечит почти 70 процентов потребности отечественного рынка в этих современных устройствах», — рассказал отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, например, мобильная электростанция от «Центра водородных технологий» способна вырабатывать электрическую энергию на основе химической реакции между водородом и кислородом без выбросов вредных веществ в атмосферу.

Одно из самых важных направлений биоэкономики — защита экологии. Например, Правительством Москвы разработан биосорбционный модуль для подавления роста сине-зеленых водорослей на водных объектах. Эффективность разработки ощутима — в результате тестирования рост растений подавлен на 70 процентов.

«Москва проводит эксперимент по борьбе с сине-зелеными водорослями с 2024 года и его по праву можно назвать уникальным. Впервые комплексные исследования такого уровня проводятся на открытой воде. В проекте задействованы 7 затонов: 5 затонов непосредственно для проведения эксперимента (Строгинский затон, Малый Спасский затон, Кожуховский затон, Нагатинский затон, затон Новинки) и 2 затона для контрольных замеров. Общая площадь эксперимента составила почти 2 квадратных километра, а это более 10% всей площади акватории реки Москвы в городе. Первые результаты применения технологий уже показали эффективность: концентрация сине-зеленых водорослей снижается в 2,5-3 раза. Профилактика цветения – один из способов сохранить благополучие водных экосистем», — отметила руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.

Решение для экологии также представил резидент ОЭЗ компания «ВДК ТП» (ГК «Полипластик»). На стенде представлено оборудования — цифровые насосы-дозаторы для предварительной очистки сточных вод от механических загрязнений. Они предназначены для высокоточного дозирования различных реагентов в системах водоподготовки на станциях водоснабжения, очистных сооружениях, промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве.

