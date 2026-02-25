Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям IV Форума будущих технологий, который проходит в Москве 25–26 февраля.

В приветствии глава Российского государства отметил, что Форум будущих технологий по праву считается крупной, авторитетной площадкой для демонстрации и продвижения передовых российских технологий и проектов.

«В повестке нынешней встречи, объединившей ведущих ученых, экспертов, авторов прорывных разработок, представителей органов власти, — широкий круг тем, связанных с формированием биоэкономики в нашей стране, внедрением биотехнологий в различные отрасли и сферы деятельности, созданием и производством материалов, не уступающих зарубежным аналогам», — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что в современных условиях эффективное развитие биоэкономики имеет стратегическое значение для обеспечения технологического лидерства России, ее промышленного суверенитета, во многом определяет качество жизни и благополучие людей.

Владимир Путин выразил уверенность, что Форум пройдет в конструктивном ключе, послужит наращиванию взаимовыгодного делового сотрудничества, формированию перспективных технологических партнерств, реализации совместных проектов.