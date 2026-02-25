На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

В рамках Форума будущих технологий стартовала научная конференция по биоэкономике

Накануне открытия основной площадки Форума будущих технологий–2026 в НИЦ «Курчатовский институт» состоялась проходящая в рамках Форума научная конференция «Биоэкономика для человека».

Мероприятие открылось расширенным заседанием Научно-технического совета Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий, в котором приняли участие Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, вице-президент Российской академии наук Владислав Панченко, генеральный директор Российского научного фонда Владимир Беспалов, декан биологического факультата МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Кирпичников, вице-президент Академии наук Узбекистана Шахло Турбикулова.

Основным докладчиком стал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. В своем докладе он рассмотрел развитие отечественной биологической науки и промышленности с середины 20 века до наших дней и подчеркнул: «В области биотехнологий мы всегда были не просто конкурентоспособными, но по многим направлениям и мировыми лидерами».

Михаил Ковальчук особо акцентировал внимание, что развитие биоэкономики — это важный шаг к решению глобальной задачи: созданию природоподобной техносферы. Об этом же говорил и глава Минобрнауки Валерий Фальков: «Природоподобные технологии формируют основу для новой экономики. Необходимость в развитии таких технологий закреплена в Указе Президента России Владимира Путина, в соответствии с которым Правительству поручено определить принципы и критерии отнесения технологий к природоподобным, провести оценку их состояния. Курчатовский институт определен головной научной организацией по этому направлению».

Конференция «Биоэкономика для человека» продлится до 27 февраля. В ее программе — три тематических секции: «Критические технологии для развития биоэкономики», «Конструктор для промбиотеха. Проектирование и создание биологических систем с заданными свойствами» и «Биоэнергетика и ее роль в возрождении биотехнологической отрасли».

Кроме того, во все дни конференции проходят лекции и доклады мероприятия-спутника – Зимней молодежной школы НИЦ «Курчатовский институт» – Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова (ПИЯФ) по биофизике и молекулярной биологии.

