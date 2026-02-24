Около 1500 человек приняли участие в VI Форуме устойчивого развития на Камчатке

Около 1500 тысяч человек зарегистрировались на участие в международном VI Форуме устойчивого развития, который проходил с 17 по 21 февраля в Петропавловске-Камчатском. В общей сложности под эгидой форума, объединяющего экспертов целого ряда индустрий, прошло порядка 50 деловых мероприятий по трем тематическим блокам: экономика и инвестиции, архитектура и комплексное развитие территорий, туризм и гостеприимство.

Камчатский форум является сетевым мероприятием Международного туристического форума «Путешествуй!» — важного национального события в сфере туризма, а также одной из главных деловых площадок Дальнего Востока. Участниками форума стали представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, предприниматели, эксперты. На полуостров приехали гости из 25 регионов России и 3 зарубежных стран — Индии, Ганы и Перу.

«В общей сложности мы посчитали, что примерно 200 часов мы находились здесь (на площадках форума — Прим.ред.) в состоянии споров, разбора различных ситуаций, обсуждения, докладов, презентаций. В форуме офлайн и онлайн приняло участие более 1500 человек, 25 регионов Российской Федерации, 230 человек приехали на полуостров из других регионов России», — рассказал программный директор VI Форума устойчивого развития Леонид Агафонов.

В этом году в деловую программу форума впервые был включён архитектурный трек.

«Абсолютно точно можно заявить, что благодаря форуму у нас сложится общее понимание, как реализовывать городские проекты в сложных климатических условиях с учетом региональных особенностей, с учетом федеральных стандартов, инициатив местных сообществ и привлечения бизнеса. Всё, что прошло на форуме мы обязательно проанализируем и соответственно поделимся с муниципалитетами. Тоже важно отметить, что все мероприятия форума проходили также в онлайн формате и все кто не смог поучаствовать, смогут их посмотреть в любое время», — рассказала министр архитектуры и градостроительства Камчатского края Екатерина Корж.

Архитектурный трек включал панельные сессии и круглые столы, посвященные обмену лучшими региональными практиками в области создания центров компетенций, формированию проектов комплексного развития территорий, реализации мастер-планов развития дальневосточных городов. Также в фокусе были вопросам озеленения при реализации проектов городского развития, принципы вовлечения жителей в проекты развития территорий, инструменты получения обратной связи.

По тематике туризма и гостеприимства в программе форума состоялось более 20 деловых мероприятий, посвященных обмену опытом по широкому спектру вопросов. В их числе — развитие круизного и вездеходного туризма, секреты успеха событийного туризма, тренды развития научно-популярного туризма. На сессиях также обсуждались вопросы развития туристической инфраструктуры — транспорта, гостиниц, туристических троп.

«Уже шестой год проводится форум. Изначально он задумывался как туристический, а несколько лет назад мы добавили инвестиционную повестку, потому что посчитали, что развивать туристическую инфраструктуру без инвестиций невозможно. А в этом году была инновация — добавился целый архитектурный модуль. Мы, конечно, определенное переживание по этому поводу испытывали, но это органично вписалось в программу форума. Люди, которые приехали на форум из других регионов, отмечают, что даже не заметили, где та граница между инвестициями и архитектурой в виде создания благоприятной среды для жителей региона и как раз инвестициями. У нашей программной дирекции получилось создать интересную повестку, которая смогла собрать такое количество участников со всей страны», — рассказал министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

Третьим треком деловой программы форума стали экономика и инвестиции с акцентом на улучшение инвестиционного климата в регионах. Своим опытом на площадках форума делились лидеры Национального рейтинга инвестклимата.

«На наше приглашение откликнулись представители Волгоградской области, Ленинградской области, Нижний Новгород, министр экономического развития Приморья. Коллеги приехали к нам и делились своим опытом. … Безусловно, мы по итогам форума выписали для себя определенные направления, на которые мы не обращали внимания в силу отсутствия некой намеренности, и возьмём их в работу для себя на будущее», — отметил глава Корпорации развития Камчатского края Александр Мыльников.

Он также добавил, что по итогам форума региональный институт развития подписал соглашения о сотрудничестве с Волгоградской областью и городом Мончегорск, а также с предпринимателями из Перу — компанией Corporacion Kajatt Vaccari — об их участии в развитии будущего яхтенного порта в Петропавловске-Камчатском.

Значительный вклад в насыщенность деловой программы внесли партнёрские сессии, организованные при содействии ФГБУ «Росзаповедцентр» Минприроды России, Фонда Росконгресс и АНО «Национальные приоритеты». Образовательный трек был представлен серией мастер-классов, семинаров, воркшопов и тренингов.

Одним их важных событий программы стал бизнес-завтрак «Край впечатлений: партнерство бизнеса и государства для формирования уникального туристического и инвестиционного опыта». Мероприятие прошло в обновленном терминале главного аэропорта Камчатки, где эксперты, власть и бизнес рассмотрели перспективы привлечения инвестиций на Дальний Восток.

VI Форум устойчивого развития в Камчатском крае был посвящен теме «Экономика гостеприимства — ключ к пространственному развитию и новый региональный приоритет», акцентируя связь туризма, городской среды и инвестиций в развитии Дальнего Востока и Арктики.

Организатор форума — Правительство Камчатского края при поддержке Минвостокразвития России, Аппарата полномочного представителя Президента России в ДФО.

Ключевыми партнерами и институциональными участниками выступают АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», АО «Корпорация развития Камчатского края», Фонд ДОМ.РФ, Торгово-промышленная палата Камчатского края и Фонд Росконгресс. В форуме также задействованы Дальневосточный банк Сбера, ВЭБ.РФ, крупные девелоперские и консалтинговые структуры, отраслевые объединения бизнеса — «Деловая Россия» и «ОПОРА РОССИИ».