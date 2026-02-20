На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Узбекистан готовится к участию в ПМЭФ-2026

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым.

В центре обсуждения – текущее состояние и перспективы российско-узбекистанского сотрудничества, а также участие Узбекистана в Петербургском международном экономическом форуме 2026 года. Было отмечено, что Узбекистан рассматривает ПМЭФ как приоритетную международную деловую площадку и планирует участие в Форуме с представительной делегацией.

«Отношения между Россией и Узбекистаном последовательно развиваются по линии стратегического партнерства и союзничества, демонстрируя устойчивую положительную динамику в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Высокий уровень взаимного доверия и практического взаимодействия позволяет рассчитывать на достижение поставленной руководством наших стран задачи по наращиванию товарооборота до 30 миллиардов долларов США к 2030 году за счет расширения промышленной кооперации, реализации совместных инвестиционных проектов и активного диалога бизнеса», – подчеркнул Антон Кобяков.

Посол Узбекистана, в свою очередь, отметил заинтересованность страны в дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия и участии в ключевых международных деловых мероприятиях.

«Петербургский международный экономический форум является значимой международной площадкой для обмена мнениями, развития деловых контактов и продвижения совместных инициатив между Россией и Узбекистаном», – отметил Ботиржон Асадов.

В ходе встречи было подчеркнуто, что ПМЭФ используется как прикладная рабочая платформа для развития партнерских связей, презентации инвестиционных проектов и организации диалога между представителями органов власти, бизнеса и экспертного сообщества.

Стороны обсудили участие Узбекистана в ПМЭФ-2026, включая формирование деловой и культурной программы, использование возможностей Зоны делового общения Roscongress International, а также проведение совместных мероприятий «на полях» Форума.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и практической совместной работе, направленной на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского сотрудничества.

Картина дня
«Умножение противника на ноль». Генштаб рассказал о новой особенности боев на СВО
В Генштабе ВС РФ назвали зоны сплошного огневого поражения новой особенностью боев на СВО
На Западе спрогнозировали сроки завершения СВО. Военная операция, день 1458-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1458-й день
В Кремле ответили на вопрос о дате следующего этапа переговоров по Украине
В ФНС раскрыли итоги проверки теневых доходов неработающих москвичей
Новый ГОСТ на отделку квартир не будут применять к уже строящимся домам
«Всплакнула и ушла, матерясь»: зрители раскрыли детали нервного срыва Славы на концерте
Умер геолог Александр Авдонин, нашедший останки семьи Романовых
Новости и материалы
Мерц заявил об уничтожении миропорядка, основанного на правилах
Евросоюз не смог согласовать 20-й пакет санкций против РФ
Врач объяснила, сколько блинов можно есть на Масленицу
Россиянка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутой спинки кресла
Минобороны сообщило об ударах по украинским объектам энергетики и ВПК
Гарик Харламов опубликовал редкое фото с женой в день ее рождения: «Супруге опять 18»
Razer выпустила премиальную клавиатуру из алюминия за 38 500 рублей
Лукашенко разрешил оппозиционеру Статкевичу вернуться домой
Губернатор Калифорнии анонсировал ограничение доступа в соцсети для подростков
Глава МИД Латвии пожаловалась на «нечестные переговоры» со стороны России
Звезда «Уральских пельменей» об отъезде с дочерью за границу: «Спасибо всем, кто переживал»
В ЕК потребовали в 50 раз нарастить производство оружия
Суд принял иск родственников баскетболиста Тиммы к Анне Седоковой
Премьер Италии Мелони поразилась критике со стороны Макрона
Стало известно, кто был на борту самолета из США, залетевшего на территорию РФ
МВД РФ подготовило законопроект о временной регистрации в апартаментах
Пациент с инфарктом сломал нос медсестре и избил врача в реанимации
Замкомандующему военным округом России просят дать 12 лет колонии
Все новости
На Байкале под лед ушла «буханка» с китайскими туристами
«Все в растерянности»: сотрудники Музея истории ГУЛАГа — о его закрытии
Роскомнадзор призвал Telegram исключить возможность «пробива» данных россиян
«Максимум 10–15 дней»: Трамп поставил Ирану дедлайн по сделке и думает над «ограниченным ударом»
CBS: США будут готовы к ударам по Ирану уже к субботе
«Девушка мечты каждого американца». Синди Кроуфорд — 60
«Девушка мечты каждого американца». Синди Кроуфорд — 60
Умер вокалист Shortparis Николай Комягин. Ему было 39
«Многие в это верят»: Трамп пообещал раскрыть документы Пентагона о гуманоидах и НЛО
Трамп сообщил, что поручит Пентагону раскрыть данные об инопланетянах
Аэропорт Палм-Бич во Флориде решили переименовать в честь Трампа
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Депутат КПРФ Корниенко: вынос Ленина из Мавзолея негативно скажется на обществе
Снегопад «Валли» побил рекорд 1970 года в Москве, выпало 49% месячной нормы осадков
Циклон «Валли» принес рекордный снегопад в Москву
«Некоторые пытаются играть в недотрогу»: Трамп ждет в «Совете мира» Россию и Китай
Первое заседание «Совета мира» завершилось в США сбором $7 млрд и войск для Газы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами