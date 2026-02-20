Узбекистан готовится к участию в ПМЭФ-2026

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым.

В центре обсуждения – текущее состояние и перспективы российско-узбекистанского сотрудничества, а также участие Узбекистана в Петербургском международном экономическом форуме 2026 года. Было отмечено, что Узбекистан рассматривает ПМЭФ как приоритетную международную деловую площадку и планирует участие в Форуме с представительной делегацией.

«Отношения между Россией и Узбекистаном последовательно развиваются по линии стратегического партнерства и союзничества, демонстрируя устойчивую положительную динамику в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Высокий уровень взаимного доверия и практического взаимодействия позволяет рассчитывать на достижение поставленной руководством наших стран задачи по наращиванию товарооборота до 30 миллиардов долларов США к 2030 году за счет расширения промышленной кооперации, реализации совместных инвестиционных проектов и активного диалога бизнеса», – подчеркнул Антон Кобяков.

Посол Узбекистана, в свою очередь, отметил заинтересованность страны в дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия и участии в ключевых международных деловых мероприятиях.

«Петербургский международный экономический форум является значимой международной площадкой для обмена мнениями, развития деловых контактов и продвижения совместных инициатив между Россией и Узбекистаном», – отметил Ботиржон Асадов.

В ходе встречи было подчеркнуто, что ПМЭФ используется как прикладная рабочая платформа для развития партнерских связей, презентации инвестиционных проектов и организации диалога между представителями органов власти, бизнеса и экспертного сообщества.

Стороны обсудили участие Узбекистана в ПМЭФ-2026, включая формирование деловой и культурной программы, использование возможностей Зоны делового общения Roscongress International, а также проведение совместных мероприятий «на полях» Форума.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и практической совместной работе, направленной на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского сотрудничества.