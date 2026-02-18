На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Открыта регистрация на Международный молодежный день «День будущего»

Молодежный день пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня. Зарегистрироваться на мероприятие можно до 4 мая по ссылке.

«Молодежная программа собирает студентов, молодых предпринимателей, начинающих экспертов и инноваторов. Форум является полноценной дискуссионной и проектной площадкой, где участники получают реальные задачи, проявляют инициативу и предлагают новые идеи, формируя экономику завтрашнего дня. Такой формат демонстрирует устойчивый рост интереса аудитории благодаря практикоориентированности и одновременно выступает эффективной площадкой взаимодействия для компаний: прямой диалог с молодыми специалистами и предпринимателями позволяет учитывать запросы нового поколения и выстраивать долгосрочные партнерства», – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков.

В деловую программу Международного молодежного дня «День будущего» войдут экспертные сессии, панельные дискуссии, мастер-классы, практико-ориентированные лекции и открытые диалоги с участием молодых людей, представителей власти, лидеров бизнес-сферы, в том числе экспертов из иностранных государств.

Программа объединит темы предпринимательства и экономики будущего с вопросами профессиональной самореализации молодежи. Значительное внимание будет уделено кадровому обеспечению цифровой трансформации, внедрению искусственного интеллекта и развитию международных партнерств.

К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет: предприниматели, специалисты, обучающиеся образовательных организаций среднего и высшего образования, молодые ученые, лидеры и представители общественных организаций.

Спикерами выступят лидеры мнений, представители крупнейших компаний, которые смогут не только вдохновить участников на дальнейшее развитие, но и помогут в реализации идеи.

Петербургский международный экономический форум состоится с 3 по 6 июня 2026 года.

