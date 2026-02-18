Опубликована архитектура деловой программы Кавказского инвестиционного форума – 2026

С 17 по 19 мая 2026 года в МВЦ «МинводыЭКСПО» пройдет Кавказский инвестиционный форум – одно из ключевых деловых событий года, посвященное поиску новых точек роста и расширению экономического сотрудничества. Центральная тема мероприятия – «Расширяя горизонты возможностей». Площадка Форума объединит представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для выработки практических решений, запуска совместных проектов и обсуждения инвестиционных возможностей региона. КИФ-2026 станет пространством для диалога и партнерства, где формируются инициативы, способные задать долгосрочный вектор развития и усилить экономический потенциал Северного Кавказа и южных регионов России.

«Кавказский инвестиционный форум в 2026 году станет площадкой, где представят комплексный потенциал регионов Северного Кавказа – от поддержки малого и среднего бизнеса до культурного многообразия и традиций. Расширение деловой и выставочной программ Форума позволит раскрыть регионы и создать дополнительные условия для привлечения инвесторов и развития предпринимательской активности», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Наступивший 2026 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом единства народов России, поэтому в программе особое место уделено аутентичности регионов СКФО. Появилась новая секция «Диалог с губернатором: вектор на Кавказ», где представители округов Северного Кавказа подробно расскажут о направлении стратегических приоритетов развития. Совместно с губернатором выступят значимые лица отраслей с подробным описанием индивидуального прогресса последних лет и с ориентиром развития в своих областях.

«В этом году каждый субъект Северо-Кавказского федерального округа примет участие в секции ««Диалог с губернатором: вектор на Кавказ», на котором продемонстрируют не только экономическое развитие территорий, но и традиции и уникальную идентичность. Уверен, что сочетание деловой повестки и культурного контекста создаст дополнительные возможности для сотрудничества и будет способствовать устойчивому развитию СКФО», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ-2026 Антон Кобяков.

Основными событиями деловой программы станут пленарное заседание, тематические сессии, дискуссии совместно с деловыми переговорами и практические кейсы.

Пленарное заседание – это ключевая сессия Форума с участием представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей крупнейших компаний и ведущих экспертов. В центре обсуждения – приоритеты социально-экономического развития, инвестиционная политика, международное сотрудничество и долгосрочные сценарии роста.

В рамках тематических сессий пройдут профильные мероприятия, посвященные развитию ключевых отраслей экономики: агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, туризма, образования, цифровых технологий, промышленности и энергетики. Участники рассмотрят актуальные вызовы, меры государственной поддержки и перспективные направления для инвестиций в 2026 году.

В дискуссиях и деловых переговорах участники получат возможность напрямую взаимодействовать с лидерами отраслей, представителями власти и топ-менеджментом компаний. Обсуждения ориентированы на поиск общих решений, обмен позициями и выстраивание партнерств, которые перерастут в конкретные договоренности и совместные проекты.

Предприниматели и управленцы поделятся успешными кейсами реализации инвестиционных проектов в рамках прикладных сессий. В фокусе – практические решения, управленческие подходы, инструменты масштабирования бизнеса и реальные истории достижения устойчивых результатов.

«В 2026 году ключевой акцент программы Форума – структурная трансформация малого и среднего бизнеса. Предусмотрены отдельные форматы, посвященные предпринимательской и молодежной повестке, с упором на практическую работу – консультации, разборы кейсов и прямое взаимодействие с федеральными и региональными органами власти. Важная задача – обсуждение не только общих вопросов, но и предоставление предпринимателям конкретных инструментов для запуска и масштабирования проектов, повышения производительности труда, эффективности производств и внедрения бережливых технологий», – отметил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Значимой частью Форума станет вручение инвестиционной премии «Вершина», где отметят значимые проекты, выдающиеся компании и лидеров, которые формируют экономическое будущее России. Победители получат всестороннюю поддержку для дальнейшей реализации.

Программа КИФ-2026 совмещает в себе как самобытность и традиции народов Северного Кавказа, подчеркивая уникальность их идентичности, так и создание новых деловых контактов, партнерских связей и инвестиционных проектов.