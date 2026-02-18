На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Опубликована архитектура деловой программы Кавказского инвестиционного форума – 2026

С 17 по 19 мая 2026 года в МВЦ «МинводыЭКСПО» пройдет Кавказский инвестиционный форум – одно из ключевых деловых событий года, посвященное поиску новых точек роста и расширению экономического сотрудничества. Центральная тема мероприятия – «Расширяя горизонты возможностей». Площадка Форума объединит представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для выработки практических решений, запуска совместных проектов и обсуждения инвестиционных возможностей региона. КИФ-2026 станет пространством для диалога и партнерства, где формируются инициативы, способные задать долгосрочный вектор развития и усилить экономический потенциал Северного Кавказа и южных регионов России.

«Кавказский инвестиционный форум в 2026 году станет площадкой, где представят комплексный потенциал регионов Северного Кавказа – от поддержки малого и среднего бизнеса до культурного многообразия и традиций. Расширение деловой и выставочной программ Форума позволит раскрыть регионы и создать дополнительные условия для привлечения инвесторов и развития предпринимательской активности», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Наступивший 2026 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом единства народов России, поэтому в программе особое место уделено аутентичности регионов СКФО. Появилась новая секция «Диалог с губернатором: вектор на Кавказ», где представители округов Северного Кавказа подробно расскажут о направлении стратегических приоритетов развития. Совместно с губернатором выступят значимые лица отраслей с подробным описанием индивидуального прогресса последних лет и с ориентиром развития в своих областях.

«В этом году каждый субъект Северо-Кавказского федерального округа примет участие в секции ««Диалог с губернатором: вектор на Кавказ», на котором продемонстрируют не только экономическое развитие территорий, но и традиции и уникальную идентичность. Уверен, что сочетание деловой повестки и культурного контекста создаст дополнительные возможности для сотрудничества и будет способствовать устойчивому развитию СКФО», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ-2026 Антон Кобяков.

Основными событиями деловой программы станут пленарное заседание, тематические сессии, дискуссии совместно с деловыми переговорами и практические кейсы.

Пленарное заседание – это ключевая сессия Форума с участием представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей крупнейших компаний и ведущих экспертов. В центре обсуждения – приоритеты социально-экономического развития, инвестиционная политика, международное сотрудничество и долгосрочные сценарии роста.
В рамках тематических сессий пройдут профильные мероприятия, посвященные развитию ключевых отраслей экономики: агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, туризма, образования, цифровых технологий, промышленности и энергетики. Участники рассмотрят актуальные вызовы, меры государственной поддержки и перспективные направления для инвестиций в 2026 году.

В дискуссиях и деловых переговорах участники получат возможность напрямую взаимодействовать с лидерами отраслей, представителями власти и топ-менеджментом компаний. Обсуждения ориентированы на поиск общих решений, обмен позициями и выстраивание партнерств, которые перерастут в конкретные договоренности и совместные проекты.

Предприниматели и управленцы поделятся успешными кейсами реализации инвестиционных проектов в рамках прикладных сессий. В фокусе – практические решения, управленческие подходы, инструменты масштабирования бизнеса и реальные истории достижения устойчивых результатов.

«В 2026 году ключевой акцент программы Форума – структурная трансформация малого и среднего бизнеса. Предусмотрены отдельные форматы, посвященные предпринимательской и молодежной повестке, с упором на практическую работу – консультации, разборы кейсов и прямое взаимодействие с федеральными и региональными органами власти. Важная задача – обсуждение не только общих вопросов, но и предоставление предпринимателям конкретных инструментов для запуска и масштабирования проектов, повышения производительности труда, эффективности производств и внедрения бережливых технологий», – отметил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Значимой частью Форума станет вручение инвестиционной премии «Вершина», где отметят значимые проекты, выдающиеся компании и лидеров, которые формируют экономическое будущее России. Победители получат всестороннюю поддержку для дальнейшей реализации.

Программа КИФ-2026 совмещает в себе как самобытность и традиции народов Северного Кавказа, подчеркивая уникальность их идентичности, так и создание новых деловых контактов, партнерских связей и инвестиционных проектов.

Картина дня
Иностранные шпионы и 150 тысяч жалоб: в Минцифры объяснили замедление Telegram
Глава Минцифры Шадаев: иностранные спецслужбы имеют доступ к чатам в Telegram
Трехсторонние переговоры в Женеве завершились. Военная операция, день 1456-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1456-й день
Зеленский раскрыл, о чем «почти договорились» Россия и Украина в Женеве
Российская делегация положительно оценила подготовку переговоров в Женеве
Россиянам хотят ограничить снятие денег через кассы и NFC-переводы
Жительницу Донецка задержали за призывы к экстремизму
На Западе раскрыли, чем завершится конфликт на Украине: «Оружие, а не дипломатия»
Новости и материалы
СМИ сообщили о тайных переговорах Рубио и внука экс-президента Кубы
Блиновская попала в лазарет колонии с подозрением на воспаление легких
Капитану захваченного США танкера «Маринера» выдвинули два обвинения
В Госдуме предложили выдавать белорусам и украинцам «карту русского»
В США раскритиковали климатическую политику Европы
«Бороться тяжело»: ветеран ЦСКА о шансах на победу в РПЛ
Майли Сайрус анонсировала спецвыпуск «Ханны Монтаны»
Telegram не будут ограничивать в зоне СВО
В Краснодаре женщина морила детей голодом и держала их в антисанитарных условиях
Азербайджанка пыталась ввезти в РФ украшения стоимостью более 18 млн рублей
В РПЦ объяснили слова священника о недопустимости масленичных гуляний
В Госдуме назвали вбросом сообщения о «величайшей сделке» России и США
В Сбере назвали импортозамещение ПО ключевым для финансового рынка
МИД России прокомментировал желание Японии присоединиться к закупкам для Украины
Совфед одобрил закон о дополнительных отпусках для ветеранов СВО
Стало известно, какие санкции США могут снять с России
Главы МИД Венгрии и Украины поспорили о защите Киевом Европы
Звезда «Анны Карениной» опубликовала кадры с творческой съемки с дочерью
Все новости
Совфед одобрил законопроект об отключении связи по требованию ФСБ
Залужный рассказал, почему наступление ВСУ в 2023 году провалилось
Венгрия заключила первые контракты на поставку нефти из России в обход Украины
«Зачем делать из страны мишень?»: Эстония вслед за Польшей захотела ядерное оружие
Глава МИД Цахкна: Эстония не против разместить ядерное оружие на своей территории
Это ли не чудо. Почему некоторые страны вдруг резко богатеют, и может ли такое произойти с Россией
Теперь вы знаете
Как прошел первый день переговоров в Женеве
«Разве это справедливо?»: Россия поставит НАТО условие для выстраивания отношений
Посольство в Бельгии: РФ потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения
«Их жадность кончится смертью людей»: почему дорога в Териберку стала западнёй для туристов
Очевидец: колонны с туристами в Териберке застревают из-за водителей-мигрантов
Сдал всех шпионов. Как СССР завербовал лучшего крота в ФБР
Важнейший советский крот в ФБР Роберт Ханссен был арестован 25 лет назад
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Депутат КПРФ Корниенко: вынос Ленина из Мавзолея негативно скажется на обществе
«Украинцы никогда этого не простят»: Зеленский назвал условие вывода войск из Донбасса
Зеленский готов обсудить вывод войск из Донбасса, если Россия поступит зеркально
«Готовы отправить уран в Россию». На Западе сообщили о предложении Ирана по ядерной проблеме
WSJ: Иран готов передать свой обогащенный уран России для сделки с США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами