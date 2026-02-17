На ВДНХ пройдет лекция о трендах биоэкономики

21 февраля на ВДНХ пройдет открытая лекция «Что такое биоэкономика?». Мероприятие организовано Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы в рамках проекта «Открой#Моспром» в преддверии Форума будущих технологий, который состоится в Москве 25–26 февраля.

«Накануне Форума будущих технологий жители и гости столицы смогут узнать о трендах и перспективах развития биоэкономики России. Ведущие эксперты отрасли расскажут гостям о том, что представляют собой биотехнологии в Москве. Лекция пройдет в рамках проекта «Открой#Моспром», который объединяет более 150 заводов и около 10 различных форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на производства, викторины и другие специальные мероприятия», – отметил Анатолий Гарбузов.

Среди спикеров – директор Физтех‑школы биологической и медицинской физики Московского физико‑технического института Денис Кузьмин и директор по экономике здравоохранения компании «Р‑Фарм» Александр Быков.

К участию приглашаются молодые ученые, студенты профильных вузов и инженеры, а также интересующиеся развитием города граждане (старше 14 лет).

Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте проекта: otkroimosprom.ru.

Также в рамках Форума при поддержке «Открой#Моспром» пройдут экскурсии на производства резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» – предприятие «ПК-137» (биотехнологическая компания «Биокад») и завод «Велфарм-М». Акция пройдет для участников Зимней школы Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) по биофизике и молекулярной биологии, организованной НИЦ «Курчатовский институт» – молодые ученые смогут изучить процесс создания лекарств в столице.