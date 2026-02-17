На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

На ВДНХ пройдет лекция о трендах биоэкономики

21 февраля на ВДНХ пройдет открытая лекция «Что такое биоэкономика?». Мероприятие организовано Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы в рамках проекта «Открой#Моспром» в преддверии Форума будущих технологий, который состоится в Москве 25–26 февраля.

«Накануне Форума будущих технологий жители и гости столицы смогут узнать о трендах и перспективах развития биоэкономики России. Ведущие эксперты отрасли расскажут гостям о том, что представляют собой биотехнологии в Москве. Лекция пройдет в рамках проекта «Открой#Моспром», который объединяет более 150 заводов и около 10 различных форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на производства, викторины и другие специальные мероприятия», – отметил Анатолий Гарбузов.

Среди спикеров – директор Физтех‑школы биологической и медицинской физики Московского физико‑технического института Денис Кузьмин и директор по экономике здравоохранения компании «Р‑Фарм» Александр Быков.

К участию приглашаются молодые ученые, студенты профильных вузов и инженеры, а также интересующиеся развитием города граждане (старше 14 лет).

Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте проекта: otkroimosprom.ru.

Также в рамках Форума при поддержке «Открой#Моспром» пройдут экскурсии на производства резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» – предприятие «ПК-137» (биотехнологическая компания «Биокад») и завод «Велфарм-М». Акция пройдет для участников Зимней школы Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) по биофизике и молекулярной биологии, организованной НИЦ «Курчатовский институт» – молодые ученые смогут изучить процесс создания лекарств в столице.

Картина дня
«Взрыв и запах пороха». Что известно об обрушении здания комендатуры в Ленобласти
В Ленобласти обрушилось здание военное полиции, погибли три человека
Переговоры России, Украины и США начались в Женеве. Военная операция, день 1455-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1455-й день
В Госдепе заявили о намерении США вернуться к ядерным испытаниям
Мужчина ограбил инвалида в торговом центре Новороссийска
Шведская разведка заявила о росте военной угрозы со стороны России
Госдеп не знает о договоренностях США и России после истечения ДСНВ
Женщине в США диагностировали рак после того, как врачи три года игнорировали симптомы
Новости и материалы
Стало известно, сколько человек лишились своих должностей из-за публикации файлов Эпштейна
«Погоды не сделает»: Булыкин ничего не ждет от Головина в матче против «ПСЖ»
США напомнили о поддержке «столпа разоружения» всеми странами с ядерным оружием
Преступник с пистолетом ограбил ювелирный магазин в Новосибирске на 7 млн рублей
Россияне рассказали, считают ли свою страну свободной
Виктория Боня пожаловалась на мошенников
Появились подробности о приговоре Рубену Варданяну в Азербайджане
В Европе признали состоятельность прогнозов Путина из мюнхенской речи
Появились кадры с места взрыва в Сертолово
Британию смоет водой, а РФ станет центром силы: ИИ расшифровал код Нострадамуса
Глава МИД Омана прокомментировал прошедшую в Женеве встречу между США и Ираном
Начальник генштаба ВСУ пришел на переговоры в Женеве в камуфляже
США предложили провести переговоры по стратегической стабильности
«Зенит» одолел «Краснодар» в матче с тремя таймами
Суд отложил спор об использовании песен «Ласкового мая» в «Слове пацана»
Россиянка ударила ножом сожителя, который хотел украсть у нее быка
Представители стран ЕС прилетели в Швейцарию для встреч по Украине
Фанат Lego с игрушечным пистолетом грабил детские магазины в Петербурге
Все новости
«Структур, не подчиняющихся законам, быть не должно»: заблокируют ли Telegram в России
РКН сообщил, что ему нечего добавить к данным о блокировке Telegram
В школах вводят программу «Обучение служением. Первые»: что это такое и как она будет работать
Как программа «Обучение служением. Первые» поможет школьникам получить дополнительные баллы для поступления в вуз
Сообщения о «кричащем» у РКН Миронове оказались фейком
В России звезда фильма «9 рота» пойдет под суд из-за фейков об армии
Ольга Климахина
Почему я не буду покупать квартиру своим детям
Как в мире отметили китайский Новый год
Больше не глупая блондинка: что случилось с Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон исполнилось 45 лет
«Лучше без интернета, чем без тепла и света». Госдума разрешила ФСБ отключать россиянам связь
Госдума приняла закон об обязанности операторов отключать связь по требованию ФСБ
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Депутат КПРФ Корниенко: вынос Ленина из Мавзолея негативно скажется на обществе
Как удалить аккаунт в ВК: пошаговая инструкция для телефона и для компьютера
Как удалить свой профиль в ВК на iOS, Android, ПК и можно ли его восстановить
«Мемы и котики». Создатель «Русов против Ящеров» — о новой игре «Мурзавод»
Разработчик «Русов против Ящеров»: мы почти не использовали ИИ для «Мурзавода»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами