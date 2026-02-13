На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

На ПМЭФ-2026 будет функционировать Зона делового общения Roscongress International

close

Работа форума ПМЭФ-2025

Дмитрий Орлов/Фотобанк «Росконгресс»

На 29-ом Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 3 по 6 июня 2026 года, будет вновь функционировать Зона делового общения Roscongress International. Это единое коммуникационное пространство для диалога между представителями государственных и общественных структур, бизнес-кругов, экспертных сообществ России и зарубежных государств, а также международных организаций и интеграционных объединений. Ее создание стало ответом на запрос международного делового сообщества и иностранных участников мероприятий Фонда Росконгресс на специализированную переговорную и тематическую площадку. Базовая инфраструктура Зоны включает в себя партнерские стенды, презентационный зал, закрытые переговорные помещения, лаундж-зону для неформальных встреч, а главное – услуги комплексного сопровождения международных бизнес-коммуникаций.

Успешный старт этого формата состоялся в 2025 году на площадках ПМЭФ и ВЭФ. В церемонии открытия Зоны делового общения Roscongress International на ПМЭФ-2025 участие приняли вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле, заместитель Министра инвестиций Саудовской Аравии Ибрагим Альмубарак, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, директор Департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко, председатель Делового консультативного совета АСЕАН (ASEAN–BAC) Назир Разак и глава двустороннего комитета России и Белоруссии Торгово-промышленной палаты Индонезии (KADIN) Дидит Ратам, что подтвердило высокий международный статус и востребованность этой площадки. В 2025 году партнерами Зоны делового общения Roscongress International выступили Южно-Африканская Республика с национальным стендом, Ассоциация «Познаем Евразию», Деловой консультативный совет АСЕАН, Деловой совет Россия – АСЕАН, Министерство инвестиций Королевства Саудовская Аравия под инвестиционным брендом Invest Saudi, ООО «Промсельхозбанк», Торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN), Международная медиасеть TV BRICS, Российско-Таиландский деловой совет (РТДС), Союз китайских предпринимателей в России совместно с инновационным брендом Passion.

«Успешный запуск и результаты работы Зоны делового общения Roscongress International в 2025 году доказали ее стратегическую значимость в качестве уникальной платформы для международного диалога. Мы создали не просто коммуникационную площадку, а полноценную экосистему, где международный бизнес решает конкретные задачи: представляет свои возможности, ведет переговоры, договаривается о старте совместных проектов. Участие в ее реализации партнеров из таких ведущих стран современного мира, как Китай, Саудовская Аравия, ЮАР, Индонезия, страны АСЕАН, демонстрирует актуальность данного формата для построения доверительных отношений», – подчеркивает председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Став партнером Зоны делового общения Roscongress International на ПМЭФ-2026, компании получают в свое распоряжение комфортную экосистему, включающую и готовые решения по организации партнерских стендов, и приоритетный доступ к переговорным помещениям, и возможность проводить собственные мероприятия в презентационном зале. Среди специальных форматов Зоны делового общения Roscongress International на ПМЭФ в этом году – организация индивидуальных бизнес-миссий, информационно-аналитическое и логистическое сопровождение и многие другие партнерские возможности по индивидуальным запросам.

«В 2025 году Зона делового общения Roscongress International успешно зарекомендовала себя как эффективный инструмент. Высокая оценка со стороны наших партнеров и гостей из Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, а также представителей европейских деловых объединений – лучшее подтверждение, что мы на правильном пути. Данная площадка функционирует как единая точка притяжения для иностранных делегаций, как официальных, так и деловых. Мы берем на себя вопросы инфраструктурного и организационного обеспечения, позволяя партнерам полностью сосредоточиться на содержательной повестке: проведении переговоров и проработке конкретных направлений сотрудничества с участниками наших форумов. Развитие и масштабирование данной модели является одной из наших приоритетных задач по подготовке к ПМЭФ-2026 и обеспечению в нем участия зарубежных делегаций», – отмечает руководитель данного проекта, заместитель директора, руководитель дирекции международного и регионального сотрудничества Фонда Росконгресс Александра Огнева.

Зона делового общения Roscongress International – один из ключевых проектов Международной платформы Фонда Росконгресс Roscongress International. В основе ее деятельности лежит уникальная глобальная экосистема, созданная Фондом за 19 лет работы. Она объединяет 239 партнеров из 90 стран и обеспечивает полный цикл поддержки бизнес-инициатив – от экспертного анализа до практической реализации проектов в сфере торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества и их продвижения на конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом. Именно этот уникальный «багаж» и накопленный опыт позволяют платформе эффективно внедрять новые международные площадки для диалога, прямых деловых контактов и запуска совместных проектов. Подробнее о результатах работы платформы в 2025 году можно узнать здесь.

Информация о партнерских возможностях Зоны делового общения Roscongress International на ПМЭФ-2026 будет представлена на официальном сайте Форума. По вопросам участия в проекте можно обращаться в дирекцию международного и регионального сотрудничества Фонда Росконгресс: cooperation@roscongress.org. Количество партнерских пакетов ограниченно.

