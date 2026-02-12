Россия и Монголия укрепляют экономическое и деловое сотрудничество

В Москве на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской Федерации состоялся Российско-монгольский форум, который прошел при поддержке Фонда Росконгресс. Форум объединил представителей органов власти, деловых кругов и экспертного сообщества двух стран, став площадкой для обсуждения актуальных вопросов двустороннего экономического сотрудничества.

В рамках церемонии открытия форума глава ТПП Российской Федерации Сергей Катырин отметил устойчивый рост деловой активности между Россией и Монголией и подчеркнул важность дальнейшего развития прямого диалога между бизнесами двух стран.

«Мы видим высокий потенциал российско-монгольского взаимодействия и готовы и дальше создавать условия для расширения деловых контактов. За последние два года российские региональные торгово-промышленные палаты провели более 60 различных деловых мероприятий на монгольском направлении. В целом сегодня бизнес Монголии активно работает в 22 регионах нашей страны — от Сибирского федерального округа до Центрального и Восточного федеральных округов. Практически все округа представлены в наших совместных инициативах. Активно продолжается работа в рамках объединенного торгово-экономического форума ТПП России в Монголии и Китае, а также на региональных форумах, включая первый форум регионов России и Монголии в Иркутской области. Приглашаем представителей монгольского бизнеса и экспертного сообщества к участию в ключевых международных мероприятиях экосистемы Фонда Росконгресс, прежде всего в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме»», – подчеркнул Сергей Катырин.

Он также отметил важность формирования инициатив бизнеса для совершенствования нормативной базы, устранения барьеров и реализации новых инвестиционных проектов, включая проекты транспортной инфраструктуры и строительство новой ветки газопровода «Сила Сибири‑2», которые позволят развивать смежные отрасли в рамках России, Китая и Монголии.

Мероприятие прошло в рамках визита в Российскую Федерацию монгольской делегации во главе с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Ням-Осорыном Учралом, осуществляемого по приглашению Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина.

В Москву также прибыла директор Монгольского экономического форума Алтангуный Жаргалан. В ходе переговоров стороны договорились о развитии делового и гуманитарно-экономического диалога, а также о проведении совместных сессий и мероприятий «на полях» Монгольского экономического форума, Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума.