На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Россия и Монголия укрепляют экономическое и деловое сотрудничество

В Москве на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской Федерации состоялся Российско-монгольский форум, который прошел при поддержке Фонда Росконгресс. Форум объединил представителей органов власти, деловых кругов и экспертного сообщества двух стран, став площадкой для обсуждения актуальных вопросов двустороннего экономического сотрудничества.

В рамках церемонии открытия форума глава ТПП Российской Федерации Сергей Катырин отметил устойчивый рост деловой активности между Россией и Монголией и подчеркнул важность дальнейшего развития прямого диалога между бизнесами двух стран.

«Мы видим высокий потенциал российско-монгольского взаимодействия и готовы и дальше создавать условия для расширения деловых контактов. За последние два года российские региональные торгово-промышленные палаты провели более 60 различных деловых мероприятий на монгольском направлении. В целом сегодня бизнес Монголии активно работает в 22 регионах нашей страны — от Сибирского федерального округа до Центрального и Восточного федеральных округов. Практически все округа представлены в наших совместных инициативах. Активно продолжается работа в рамках объединенного торгово-экономического форума ТПП России в Монголии и Китае, а также на региональных форумах, включая первый форум регионов России и Монголии в Иркутской области. Приглашаем представителей монгольского бизнеса и экспертного сообщества к участию в ключевых международных мероприятиях экосистемы Фонда Росконгресс, прежде всего в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме»», – подчеркнул Сергей Катырин.

Он также отметил важность формирования инициатив бизнеса для совершенствования нормативной базы, устранения барьеров и реализации новых инвестиционных проектов, включая проекты транспортной инфраструктуры и строительство новой ветки газопровода «Сила Сибири‑2», которые позволят развивать смежные отрасли в рамках России, Китая и Монголии.

Мероприятие прошло в рамках визита в Российскую Федерацию монгольской делегации во главе с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Ням-Осорыном Учралом, осуществляемого по приглашению Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина.

В Москву также прибыла директор Монгольского экономического форума Алтангуный Жаргалан. В ходе переговоров стороны договорились о развитии делового и гуманитарно-экономического диалога, а также о проведении совместных сессий и мероприятий «на полях» Монгольского экономического форума, Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума.

Картина дня
«Людей загоняете в угол»: что говорят в Кремле и Госдуме о взрывном росте тарифов ЖКХ
Песков: власти следят за ситуацией с тарифами ЖКХ, резкого роста быть не должно
«Шансов нет»: WhatsApp сделал заявление после его полной блокировки в России
WhatsApp заявил, что продолжает работать над обеспечением связи для россиян
ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики Украины. Военная операция, день 1450-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1450-й день
В Росавиации допустили корректировки расписания в московских аэропортах из-за снегопада
Российский дипломат высказался о европейских русофобах и судьбе Украины
В Самарской области загорелся склад пластика
В Раде сравнили экономику Украины с подыхающей коровой
Новости и материалы
Пляж в Англии захватили «странные существа» с одной ногой
Москалькова обратилась в ООН по поводу удержания Украиной 10 жителей Курской области
Пьяный швед угнал машину в Финляндии и попытался сбежать в Россию
Лидер польских националистов попросил разрешения на самооборону от украинцев
Массовое ДТП парализовало движение в Москве
Задержан бывший глава департамента Минпромторга России
Сверхтонкий iPhone начали продавать в России сильно дешевле, чем в США
400 млн за квартиру, Maybach за 35 млн и участок у Волги: чем владеет Григорий Лепс
Сестры, пропавшие в Петербурге, сами вышли на связь и рассказали о местонахождении
Юношу похитили и накачали наркотиками, чтобы заставить жениться
В Турции предупредили «Зенит» о возможных проблемах с экс-игроком «Аль-Насра»
У секса выявили новую неожиданную пользу для организма
Ученые раскрыли природу феномена влюбленности в вымышленных персонажей
В Москве задержали топ-менеджеров транспортной группы Fesco
Си Цзиньпин заявил, что армия КНР достигла успехов в «политической чистке»
США отменили Венесуэле «нефтяной карантин»
Суд обратил в доход государства лицей-интернат экс-главы ЮКОСа
Восьмилетняя девочка каталась на тюбинге на берегу Оби и ушла под лед
Все новости
«Военно-политическая чесотка». Почему НАТО не дает покоя Сувалкский коридор
Полковник Ходаренок назвал чесоткой заявления НАТО о Сувалкском коридоре
В России с 1 марта изменят правила бронирования гостиниц
Вход в офис РКН в Москве заблокировали велосипедным замком
«У нас нет тарелок»: в Burger King ответили на критику акции «Накорми тарелочницу»
«Радиостанция Судного дня» вспомнила СССР, блуд и ласку. Что это может значить?
Теперь вы знаете
«Предложили траурную повязку»: принципиального украинца сняли с Олимпиады
Украинского скелетониста Гераскевича дисквалифицировали из-за запрещенного шлема
Звезда «Бухты Доусона» и отец шестерых детей: умер Джеймс Ван Дер Бик
Стало известно о борьбе BMW с поставками своих машин в Россию
Сколько стоит свидание в России? Неутешительная статистика ко Дню святого Валентина
Теперь вы знаете
Два корабля ВМС США столкнулись у берегов Южной Америки
БКС запустил первый на рынке «конструктор» долевого страхования жизни
Клиентам БКС стали доступны гибкие инвестиционные стратегии
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
История усадьбы Толстого в Хамовниках: как создавался самый уютный музей Москвы?
Почему нужно посетить усадьбу Л. Н. Толстого «Хамовники»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами