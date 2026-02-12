В Санкт-Петербурге обсудят будущее клинической психотерапии

19–20 февраля 2026 года в Санкт-Петербурге на площадке ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России состоится Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Клиническая психотерапия: в поисках идеальной практики», посвященная памяти профессора Б.Д. Карвасарского.

Организаторами конференции выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, дочерняя структура Фонда Росконгресс - Фонд «РК-Медицина». Организационные партнеры: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохранению Ленинградской области. Форум проходит при участии Российской Психотерапевтической Ассоциации, Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии, Санкт-Петербургского психологического общества, Восточно-европейского института психоанализа, Института психотерапии и клинической психологии им. Б. Д. Карвасарского.

«Психическое здоровье населения находится в прямой взаимосвязи с национальной безопасностью и благополучием государства. Цифровая эпоха, в которой интернет стал неотъемлемой частью жизни, делает психологическое состояние человека ключевым ресурсом, требующим защиты, что повышает значимость системной работы по его охране, профилактике расстройств и укреплению социального здоровья. Психотерапевтическая помощь сегодня выходит за рамки традиционного кабинета, интегрируясь в новые информационные форматы, и становится частью важных общественных проектов. Актуальные тенденции и будущее отрасли будут обсуждаться на II Конференции «Клиническая психотерапия: в поисках идеальной практики». Мероприятие утвердилось в статусе ведущей экспертной площадки, где специалисты сосредоточатся на вопросах совершенствования организации помощи, анализе лучших региональных практик и внедрении передовых научных методов. Диалог будет направлен на дальнейшее развитие и модернизацию психотерапевтической службы в России», - подчеркнул исполняющий обязанности директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент общественной организации «Российское общество психиатров», президент WADP, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии с курсом психосоматической медицины ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Николай Незнанов.

Конференция является площадкой, объединяющей научное сообщество, организаторов здравоохранения, представителей государственной власти и экспертов информационного контура, нацеленной на широкое распространение и внедрение наиболее актуальных достижений науки и практики в области охраны психического здоровья и содействия реализации главных трендов государственной политики в области социальной сферы и сферы коммуникации.

На площадках конференции будут подняты наиболее острые вопросы, касающиеся задач поддержания психологического благополучия молодежи, возможностей службы психического здоровья в поддержании активной и продолжительной жизни граждан.

В секционных заседаниях будут представлены выступления ведущих российских и зарубежных специалистов в области психотерапии для обмена научными и практическими достижениями в области психического здоровья по вопросам диагностики, профилактики, терапии и реабилитации, включая наиболее эффективные методы психотерапии, в том числе в сочетании с фармакотерапией. Программа Конференции предполагает также обсуждение вопросов организации психотерапевтической и психологической помощи населению Российской Федерации.

В рамках Конференции планируется рабочее совещание руководителей психотерапевтических служб и главных внештатных специалистов психотерапевтов субъектов Российской Федерации. Отдельная секция будет посвящена вопросам охраны психического здоровья и психологического благополучия специалистов экстремальных профессий, при участии Центра экстренной психологической помощи МЧС России, а также представителей и экспертов силовых ведомств.

Будут организованы практико-ориентированные мастер-классы от ведущих специалистов. В рамках Конференции будут подведены итоги второго Всероссийского конкурса лучших региональных практик в области психотерапии «Феникс: призвание и мастерство».

Открытие конференции состоится 19 февраля и начнется с приветственных выступлений представителей Минздрава России, ведущих профильных учреждений и международных организаций. Далее пройдет пленарная сессия «Психотерапия сегодня: из кабинета врача в новый информационный контур», в рамках которой участники обсудят актуальные риски для психического здоровья в цифровую эпоху и необходимость новых подходов к организации психотерапевтической помощи. Особое внимание будет уделено стратегиям профилактики и укрепления психологической устойчивости населения, а также перспективным решениям, соответствующим приоритетам государственной политики в социальной сфере и сфере коммуникации.

Отдельная часть пленарной программы будет посвящена 95-летию со дня рождения профессора Бориса Дмитриевича Карвасарского — выдающегося ученого, сыгравшего ключевую роль в становлении психотерапии как медицинской специальности в России. На конференции будут представлены доклады о научном наследии школы Б.Д. Карвасарского, развитии организационных и методических основ психотерапевтической помощи и современных направлениях клинической практики.

В течение первого дня запланированы научные секции и профессиональные дискуссии, посвященные современному состоянию клинической психотерапии и ее развитию. Также пройдут круглые столы по вопросам охраны психического здоровья и психологического благополучия специалистов опасных и экстремальных профессий, а также межведомственный диалог по вопросам организации психолого-психотерапевтической помощи и социальной адаптации участников специальной военной операции.

20 февраля работа конференции продолжится тематическими мероприятиями второго дня. В программе заявлен симпозиум «Две карты одной территории: психотерапия и фармакотерапия в открытом диалоге», а также секции, ориентированные на практикующих специалистов, включая обсуждение современных подходов в психотерапии и клинической сексологии.

Информационными партнерами мероприятия выступают: телеканал «Санкт-Петербург», телеканал «Доктор», Здоровье Mail, АБН24, «ФармМедПром», «Группа Ремедиум», журнал «Кто есть кто в медицине», «Доктор на работе», ИД «Русский врач», портал CON-MED.RU, порталы «Врачи РФ» и «Фарма РФ».

Подробная информация о конференции и актуальная программа доступны на официальном сайте: 78conf.ru/feb26.