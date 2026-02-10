На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

«Роснефть» развивает в Югре творческие проекты молодежи «Движения Первых»

При поддержке «Самотлорнефтегаза», одного из ключевых добывающих предприятий «Роснефти», был передан передвижной комплекс для развития цифровых компетенций Ханты-Мансийскому отделению Общероссийской организации «Движение Первых». Проект способствует формированию у молодежи навыков работы с цифровыми технологиями для подготовки информационных и творческих материалов, востребованных в современных профессиях.

«Роснефть» поддерживает социальные инициативы, направленные на повышение качества жизни в регионах присутствия. Развитие образования один из приоритетов социальной ответственности компании. На средства Компании реализуются мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала детей, возрождение и сохранение духовных и национальных ценностей.

Проект реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Правительством ХМАО-Югры.

Специализированная мобильная лаборатория создана на базе микроавтобуса и оснащена комплектами профессионального цифрового оборудования — фото- и видеокамерами для наземной и аэросъемки, системами студийной звукозаписи и освещения, беспроводными микрофонами, ноутбуками с программами для монтажа и графической обработки материалов.

Акустические системы и дисплеи повышают эффективность взаимодействия с аудиторией на площадках проведения мероприятий. Мобильный комплекс позволяет на профессиональном уровне вести информационное сопровождение социально значимых инициатив — концертов, фестивалей, форумов, мастер-классов и обучающих сессий.

Ожидается, что участие в проекте в 2026 году смогут принять участие более 1,5 тысяч школьников из 9 районов и 13 городов Югры. Его реализация стала продолжением системного сотрудничества «Самотлорнефтегаза» с «Движением Первых».

В 2025 году нефтяники совместно с активистами реализовали цикл патриотических, общественных и экологических инициатив, направленных на сохранение исторической памяти, формирование гражданской ответственности и бережного отношения к окружающей среде.

Картина дня
Европа в «чрезвычайном положении»: Макрон возобновил контакты с Москвой и призвал коллег сделать так же
Песков подтвердил и одобрил контакты между Москвой и Парижем
«Ему будет нелегко»: в Госдуме ответили на сообщения об ограничении Telegram
ВС РФ взяли под контроль Зализничное в Запорожской области. Военная операция, день 1448-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1448-й день
В Госдуме объяснили желание Макрона разговаривать с Путиным
В МИД назвали актом терроризма покушение на генерала Алексеева
В сети появилось редкое фото «самолета Судного дня»
Попугай помог полиции в раскрытии тяжкого преступления
В Росскомнадзоре завили, что добиваются от Telegram исполнени российского законодательства
В Москве заочно арестовали соучастницу покушения на генерала Алексеева
Ректор МГИМО заявил о преувеличениях в прогнозах Жириновского
Кенгуру в Австралии избил пенсионера, защищавшего свою собаку
В Госдуме положительно оценили замедление Telegram в России
Петербургские провайдеры начали замедлять Telegram
Слуцкий рассказал о последнем разговоре с Жириновским
СМИ узнали, что Цукерберг планирует поселиться в «бункере миллиардеров»
Названы продукты, повышающие риск инфекций мочевыводящих путей
Захарова объяснила покушение на генерала Алексеева
Гарик Харламов задолжал налоговой полмиллиона рублей
«Большое разочарование»: в Норвегии недовольны выступлением Коростелева и Непряевой на ОИ
Соучастницу покушения на генерала Алексеева объявили в международный розыск
В Госдуме заявили, что россиянам «вредно» мечтать о зарплате в 1 млн рублей
В Петербурге начали замедлять работу Telegram
В Госдуме заявили, что Россия может предложить Европе «Мир» взамен Visa и Mastercard
Виктория Боня пожаловалась на связки: «Парализует»
В центре Екатеринбурга «накрыли» порностудию
«Великое зловоние в Киеве». Почему Украине не станет легче весной
Полковник Ходаренок: к весне ситуация для Украины изменится не в лучшую сторону
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
ФСБ сообщила о задержании еще одного пособника покушения на генерала Алексеева
Лавров заявил, что Зеленский пытается «сбить с панталыку» переговорщиков США
Регина Тодоренко чуть не убила человека из-за убеждений
Отказ от сборной России, тайный отец и исторический успех на Олимпиаде: что происходит с дочерью Тутберидзе
Дочь Тутберидзе показала исторический для Грузии результат на Олимпийских играх
От буфетчиц до муз: какими были советские стюардессы
В Госдуме призвали запретить шринкфляцию
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Альтруизм, любовь к семье и ответственность. Какие качества делают из россиян жертв мошенников
Психолог Шпагина: люди с семейными ценностями чаще становятся жертвами мошенников
Интервью с Полиной Дибровой — о разводе, отношениях с Товстиком и планах на будущее
Полина Диброва призналась, что хочет вновь сыграть свадьбу
Русский язык в Казахстане будет не «равный», а «наряду». Астана меняет формулировки конституции
В проекте новой конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке
10 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 10 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
