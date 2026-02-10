«Роснефть» развивает в Югре творческие проекты молодежи «Движения Первых»

При поддержке «Самотлорнефтегаза», одного из ключевых добывающих предприятий «Роснефти», был передан передвижной комплекс для развития цифровых компетенций Ханты-Мансийскому отделению Общероссийской организации «Движение Первых». Проект способствует формированию у молодежи навыков работы с цифровыми технологиями для подготовки информационных и творческих материалов, востребованных в современных профессиях.

«Роснефть» поддерживает социальные инициативы, направленные на повышение качества жизни в регионах присутствия. Развитие образования один из приоритетов социальной ответственности компании. На средства Компании реализуются мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала детей, возрождение и сохранение духовных и национальных ценностей.

Проект реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Правительством ХМАО-Югры.

Специализированная мобильная лаборатория создана на базе микроавтобуса и оснащена комплектами профессионального цифрового оборудования — фото- и видеокамерами для наземной и аэросъемки, системами студийной звукозаписи и освещения, беспроводными микрофонами, ноутбуками с программами для монтажа и графической обработки материалов.

Акустические системы и дисплеи повышают эффективность взаимодействия с аудиторией на площадках проведения мероприятий. Мобильный комплекс позволяет на профессиональном уровне вести информационное сопровождение социально значимых инициатив — концертов, фестивалей, форумов, мастер-классов и обучающих сессий.

Ожидается, что участие в проекте в 2026 году смогут принять участие более 1,5 тысяч школьников из 9 районов и 13 городов Югры. Его реализация стала продолжением системного сотрудничества «Самотлорнефтегаза» с «Движением Первых».

В 2025 году нефтяники совместно с активистами реализовали цикл патриотических, общественных и экологических инициатив, направленных на сохранение исторической памяти, формирование гражданской ответственности и бережного отношения к окружающей среде.