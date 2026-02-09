На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Международная велогонка «Золото Ладоги» откроет Спортивные игры ПМЭФ-2026

Шоссейная многодневная гонка пройдет с 25 по 31 мая по дорогам Ленинградской области, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. В программу «Золота Ладоги» включены зачёты для профессионалов из разных стран, любительских велоклубов и корпоративных команд. Велогонка откроет программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

«Программа Спортивных игр ПМЭФ объединяет мероприятия, направленные на развитие международной кооперации, новых форматов соревнований для ведущих спортсменов, популяризацию любительского спорта и здорового образа жизни. «Золото Ладоги» охватывает все эти направления. При этом велогонка стала хорошим примером того, как увлекательное спортивное противостояние способствует повышению туристической привлекательности регионов, помогает показать красоту нашей страны», – отметил ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Организаторы «Золота Ладоги» – Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России. Это одна из флагманских многодневных велогонок страны, включенных в Единый календарный план Минспорта. Майки лидеров для велогонки вновь подготовит VTR.

Участники профессионального зачёта стартуют 25-го мая в городе Олонец, им предстоит преодолеть семь этапов общей протяжённостью 800 км. Спортсмены-любители выйдут на старт 27 мая в посёлке Мичуринское (Ленинградская область), их маршрут состоит из пяти этапов общей протяжённостью 311 км. Корпоративные команды начнут велогонку 27 мая на автодроме «Игора Драйв», им предстоит преодолеть три этапа и 123 км. Участники всех категорий проедут через Выборг и финишируют 31 мая на берегу Гребного канала Санкт-Петербурга.

В разные годы участниками велогонки становились спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, ОАЭ, Вьетнама, Сирии и других стран.

В 2025 году победу в генеральной классификации «Золота Ладоги» одержал гонщик команды «Мангазея – Московский спорт» Артемий Хомяков. Всего на четыре секунды он опередил Сергея Шевченко из команды «Минск», который лидировал после четырёх этапов. Звание лучшего молодого гонщика завоевал Альмир Валиев из команды «Астана». Победителем зачёта для любительских команд и корпоративных велоклубов стала команда Zubov Team.

Картина дня
В России впервые оштрафовали человека за лайки на YouTube
ВС РФ поразили аэродром ВСУ и объекты ТЭК на Украине. Военная операция, день 1447-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1447-й день
Эффект «нефтяной блокады». Почему тысячи россиян застряли на Кубе
Российских туристов на Кубе начали выселять из отелей из-за топливного кризиса
Собянин стал лауреатом премии «Золотая маска»
Сергею Бурунову потребовалось полчемодана лекарств в Индии
Женатый мужчина заставил любовницу выйти за своего брата, чтобы продолжать с ней отношения
Олимпийскую чемпионку из США обвинили в использовании музыки без разрешения
Новости и материалы
В Госдуме определили дату обсуждения второго пакета мер против мошенников
Армения купила у США военные беспилотники
Пашинян принял приглашение Трампа принять участие в первом заседании «Совета мира»
В Нижнем Новгороде на видео попало падение акробата с лошади во время выступления в цирке
В Киеве одна из ТЭЦ «обросла» восьмиметровыми сосульками из-за повреждений и морозов
Во Франции обвинили Европу в возможном поражении Украины
Премьер Британии отказался покидать пост из-за скандала по делу Эпштейна
Россиянину грозит уголовное дело из-за суда с дилером Geely
Украина получит несколько сотен «лучших в мире» истребителей
Пьяную россиянку без признаков жизни обнаружили в море в Таиланде
Автор «Гарри Поттера» раскритиковала британского премьера из-за дела Эпштейна
В России проиндексируют оптовые цены на газ
Медсестра воровала деньги у пожилой пациентки, когда ставила капельницы
В МИД России рассказали о работе по платежам в нацвалютах в БРИКС
В честь похорон внучки Snoop Dogg устроили вечеринку с улыбками и цветами
Армянские фигуристы столкнулись с проблемами на Олимпиаде из-за жалобы Азербайджана
В МИД России высказались о договоре, который придет на смену ДСНВ
Дмитриев заявил о политике, который объединил британских консерваторов и россиян
Все новости
Эпштейна «похоронили» за день до смерти. Его брат уверен: Трамп приказал убить финансиста
В деле Эпштейна нашли черновик заявления о его смерти за день до гибели
В США отреагировали на слова Зеленского о дедлайне по мирному соглашению с РФ
В Белгородской области задержали сбежавшего из части военнослужащего
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Теперь вы знаете
В конституции Казахстана изменят формулировку о русском языке
«Моя вина, моя лодка». В Улан-Удэ начался суд над выжившим после 67 дней в море Пичугиным
Выживший после 67 дней в море Пичугин не признал себя виновным в гибели родственников
Табаков, Добронравов, Ширвиндт. Кто пришел проститься с актрисой Чиповской
Тайник в Подмосковье и $30 тысяч. ФСБ раскрыла детали покушения на генерала Алексеева
ФСБ: исполнителя покушения на генерала Алексеева завербовали в 2025 году
Более 30 новых станций метро построят в Москве
Полиция Дели заявила, что в городе массово пропадают люди
Будет ли ядерная война?
Что сейчас показывают Часы Судного дня
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Борется с инфекциями, улучшает мужское здоровье: 10 полезных свойств имбиря
Чем полезен имбирь, кому он противопоказан и как его правильно употреблять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами