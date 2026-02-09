Международная велогонка «Золото Ладоги» откроет Спортивные игры ПМЭФ-2026

Шоссейная многодневная гонка пройдет с 25 по 31 мая по дорогам Ленинградской области, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. В программу «Золота Ладоги» включены зачёты для профессионалов из разных стран, любительских велоклубов и корпоративных команд. Велогонка откроет программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

«Программа Спортивных игр ПМЭФ объединяет мероприятия, направленные на развитие международной кооперации, новых форматов соревнований для ведущих спортсменов, популяризацию любительского спорта и здорового образа жизни. «Золото Ладоги» охватывает все эти направления. При этом велогонка стала хорошим примером того, как увлекательное спортивное противостояние способствует повышению туристической привлекательности регионов, помогает показать красоту нашей страны», – отметил ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Организаторы «Золота Ладоги» – Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России. Это одна из флагманских многодневных велогонок страны, включенных в Единый календарный план Минспорта. Майки лидеров для велогонки вновь подготовит VTR.

Участники профессионального зачёта стартуют 25-го мая в городе Олонец, им предстоит преодолеть семь этапов общей протяжённостью 800 км. Спортсмены-любители выйдут на старт 27 мая в посёлке Мичуринское (Ленинградская область), их маршрут состоит из пяти этапов общей протяжённостью 311 км. Корпоративные команды начнут велогонку 27 мая на автодроме «Игора Драйв», им предстоит преодолеть три этапа и 123 км. Участники всех категорий проедут через Выборг и финишируют 31 мая на берегу Гребного канала Санкт-Петербурга.

В разные годы участниками велогонки становились спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, ОАЭ, Вьетнама, Сирии и других стран.

В 2025 году победу в генеральной классификации «Золота Ладоги» одержал гонщик команды «Мангазея – Московский спорт» Артемий Хомяков. Всего на четыре секунды он опередил Сергея Шевченко из команды «Минск», который лидировал после четырёх этапов. Звание лучшего молодого гонщика завоевал Альмир Валиев из команды «Астана». Победителем зачёта для любительских команд и корпоративных велоклубов стала команда Zubov Team.