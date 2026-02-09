На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Объявлены новые даты проведения Форума будущих технологий

«Форум будущих технологий состоится 25–26 февраля», – отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Форума, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Он добавил, что Форум будущих технологий объединит российских и зарубежных ученых, ведущие научные организации, крупнейших производителей, технологических лидеров в области биоэкономики и ключевые ведомства, курирующие реализацию национального проекта по обеспечению технологического лидерства по направлению «Биоэкономика».

Мероприятие состоится в Центре международной торговли в Москве. Ключевой темой станет «Биоэкономика для человека». Организатор – Фонд Росконгресс.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, общероссийских, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

В России впервые оштрафовали человека за лайки на YouTube
ВС РФ поразили аэродром ВСУ и объекты ТЭК на Украине. Военная операция, день 1447-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1447-й день
Эффект «нефтяной блокады». Почему тысячи россиян застряли на Кубе
Российских туристов на Кубе начали выселять из отелей из-за топливного кризиса
Собянин стал лауреатом премии «Золотая маска»
Сергею Бурунову потребовалось полчемодана лекарств в Индии
Женатый мужчина заставил любовницу выйти за своего брата, чтобы продолжать с ней отношения
Олимпийскую чемпионку из США обвинили в использовании музыки без разрешения
В Госдуме определили дату обсуждения второго пакета мер против мошенников
Армения купила у США военные беспилотники
Пашинян принял приглашение Трампа принять участие в первом заседании «Совета мира»
В Нижнем Новгороде на видео попало падение акробата с лошади во время выступления в цирке
В Киеве одна из ТЭЦ «обросла» восьмиметровыми сосульками из-за повреждений и морозов
Во Франции обвинили Европу в возможном поражении Украины
Премьер Британии отказался покидать пост из-за скандала по делу Эпштейна
Россиянину грозит уголовное дело из-за суда с дилером Geely
Украина получит несколько сотен «лучших в мире» истребителей
Пьяную россиянку без признаков жизни обнаружили в море в Таиланде
Автор «Гарри Поттера» раскритиковала британского премьера из-за дела Эпштейна
В России проиндексируют оптовые цены на газ
Медсестра воровала деньги у пожилой пациентки, когда ставила капельницы
В МИД России рассказали о работе по платежам в нацвалютах в БРИКС
В честь похорон внучки Snoop Dogg устроили вечеринку с улыбками и цветами
Армянские фигуристы столкнулись с проблемами на Олимпиаде из-за жалобы Азербайджана
В МИД России высказались о договоре, который придет на смену ДСНВ
Дмитриев заявил о политике, который объединил британских консерваторов и россиян
Эпштейна «похоронили» за день до смерти. Его брат уверен: Трамп приказал убить финансиста
В деле Эпштейна нашли черновик заявления о его смерти за день до гибели
В США отреагировали на слова Зеленского о дедлайне по мирному соглашению с РФ
В Белгородской области задержали сбежавшего из части военнослужащего
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
В конституции Казахстана изменят формулировку о русском языке
«Моя вина, моя лодка». В Улан-Удэ начался суд над выжившим после 67 дней в море Пичугиным
Выживший после 67 дней в море Пичугин не признал себя виновным в гибели родственников
Табаков, Добронравов, Ширвиндт. Кто пришел проститься с актрисой Чиповской
Тайник в Подмосковье и $30 тысяч. ФСБ раскрыла детали покушения на генерала Алексеева
ФСБ: исполнителя покушения на генерала Алексеева завербовали в 2025 году
Более 30 новых станций метро построят в Москве
Полиция Дели заявила, что в городе массово пропадают люди
Будет ли ядерная война?
Что сейчас показывают Часы Судного дня
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Борется с инфекциями, улучшает мужское здоровье: 10 полезных свойств имбиря
Чем полезен имбирь, кому он противопоказан и как его правильно употреблять
