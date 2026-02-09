Объявлены новые даты проведения Форума будущих технологий

«Форум будущих технологий состоится 25–26 февраля», – отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Форума, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Он добавил, что Форум будущих технологий объединит российских и зарубежных ученых, ведущие научные организации, крупнейших производителей, технологических лидеров в области биоэкономики и ключевые ведомства, курирующие реализацию национального проекта по обеспечению технологического лидерства по направлению «Биоэкономика».

Мероприятие состоится в Центре международной торговли в Москве. Ключевой темой станет «Биоэкономика для человека». Организатор – Фонд Росконгресс.

