Опубликована расширенная программа Международного конгресса государственного управления

Оргкомитет первого Международного конгресса государственного управления представил расширенную деловую программу и дополнил ее культурной и образовательной составляющими.

Напомним, Конгресс, организованный Президентской академией (РАНХиГС) при поддержке Правительства РФ и Администрации Президента России, пройдет в Москве с 10 по 13 февраля 2026 года. Соорганизатор — Фонд Росконгресс, генеральный партнер — ПАО «Сбербанк».

Деловая программа станет центральным элементом Конгресса и объединит более тысячи руководителей федерального, регионального и муниципального уровней, парламентариев, топ-менеджеров госкомпаний, представителей бизнеса и ведущих международных экспертов.

Ключевая цель — консолидация профессионального сообщества для выработки эффективных моделей развития госуправления и снижения регуляторной нагрузки на бизнес. Программа охватит шесть ключевых векторов: от цифровизации и региональных практик до глобальных трендов трансформации.

Спикеры из 12 стран, включая Индию, ОАЭ, ЮАР, Киргизию и Таджикистан, а также представители высшего руководства России — такие как губернаторы, федеральные министры, главы городов и топ-менеджеры «Ростеха», «Росатома», Сбербанка, VK, «Яндекса» и «Билайна» — обсудят самые разные актуальные темы: управление на основе данных, ИИ-сервисы, успешные кейсы регионов и повышение качества госуслуг.

Основным мероприятием деловой программы станет пленарная сессия «Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом», с которой начнется Конгресс. В рамках нее участники обсудят вопросы повышения эффективности госуправления, цифровой трансформации органов власти, развития человеческого потенциала и меры, необходимые для реализации услуг для граждан и создания условий для развития бизнеса на качественно новом уровне.

В пленарной сессии примут участие Дмитрий Григоренко, заместитель председателя Правительства Российской Федерации – руководитель аппарата Правительства, Данияр Амангельдиев, Первый заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, Сергей Кириенко, Первый заместитель руководителя Администрации Президента России; Сергей Собянин, мэр Москвы, и Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии.

Культурная программа предоставит гостям Конгресса уникальную возможность погрузиться в культурную жизнь столицы. По предварительной регистрации участники смогут посетить экскурсии в ведущих музеях Москвы, включая Третьяковскую галерею, Музеи Кремля и Исторический музей, а также спектакли в Большом театре, Театре Наций и МАМТ. В стенах Президентской академии пройдут специальные выставки и концерт Государственного квартета имени Бородина.

Образовательная программа дополнит деловые дискуссии серией из восьми практико-ориентированных лекций. Спикеры затронут темы стратегического лидерства, управления в кризисных ситуациях, инвестиций и роли искусственного интеллекта для современного руководителя.

Подробное расписание всех мероприятий и регистрация для участия доступны на официальном сайте Конгресса.