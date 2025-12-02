«Башнефть» выпустила более 300 тыс. мальков в водоемы России

АНК «Башнефть» (входит в состав НК «Роснефть») выпустила 323 тыс. мальков рыб ценных пород в водоемы Республик Башкортостан, Татарстан, Архангельской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – одно из ключевых направлений стратегии развития НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и повышения экологичности производства, реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

Работники «Башнефти» в осенний сезон текущего года выпустили 267 тыс. мальков стерляди и кумжи в реки Уфа и Белая Республики Башкортостан, Нижнекамское водохранилище Республики Татарстан, реку Онега Архангельской области. В июле экологи «Башнефти» провели выпуск 56 тыс. мальков муксуна в реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Все акции проводятся под контролем специалистов Росрыболовства. Они определяют оптимальные места выпуска мальков с учетом кормовой базы и условий для роста и развития рыб.

«Башнефть» последовательно реализует комплексную программу по охране окружающей среды. Выпуск молоди стерляди, кумжи и муксуна – важный шаг в сохранении ценных пород рыб и поддержании экологического баланса водоемов.