На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

«Башнефть» выпустила более 300 тыс. мальков в водоемы России

АНК «Башнефть» (входит в состав НК «Роснефть») выпустила 323 тыс. мальков рыб ценных пород в водоемы Республик Башкортостан, Татарстан, Архангельской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – одно из ключевых направлений стратегии развития НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и повышения экологичности производства, реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

Работники «Башнефти» в осенний сезон текущего года выпустили 267 тыс. мальков стерляди и кумжи в реки Уфа и Белая Республики Башкортостан, Нижнекамское водохранилище Республики Татарстан, реку Онега Архангельской области. В июле экологи «Башнефти» провели выпуск 56 тыс. мальков муксуна в реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Все акции проводятся под контролем специалистов Росрыболовства. Они определяют оптимальные места выпуска мальков с учетом кормовой базы и условий для роста и развития рыб.

«Башнефть» последовательно реализует комплексную программу по охране окружающей среды. Выпуск молоди стерляди, кумжи и муксуна – важный шаг в сохранении ценных пород рыб и поддержании экологического баланса водоемов.

Картина дня
Танкер из России атаковали у берегов Турции. Кто и зачем бьет дронами по судам в Черном море?
В Черном море атакован танкер Midvolga 2 под российским флагом
В Москве проходит форум ВТБ «Россия зовет»
ВС России взяли под контроль Зеленый Гай и Доброполье. Военная операция, день 1378-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1378-й день
Девочка с расстройством психики забеременела после группового изнасилования
В России рассказали о «сигнале» для Киева
Песков анонсировал общение Путина с зарубежными журналистами
Шесть человек, включая двоих детей, отравились газом в Орске
Новости и материалы
Внебиржевой курс доллара опустился до 77 рублей
В Госдуме назвали главную тему встречи Путина и Уиткоффа
Прокуратура подтвердила обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС
Россиянам назвали лучшие направления для новогоднего путешествия
Осы начали нападать на россиян из-за аномально теплой погоды
На видео попали последствия жесткого ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве
В России зафиксировали блокировку автомобилей Porsche
Шойгу заявил о недопустимости возрождения преступных режимов в Европе и Японии
В Минобороны раскрыли подробности освобождения Зеленого Гая в Запорожской области
Кулеба предположил сроки выборов на Украине
Семья в Индии устроила похороны для любимой машины
Нюша снялась в мини-платье с вырезами без бюстгальтера
Стала известна дата рассмотрения предложения ЕК об изъятии активов России
«Удивлен, но не шокирован»: в Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам
Глава МИД Польши обвинил Навроцкого в нападении на ЕС и Украину
В канцелярии Навроцкого призвали Зеленского определиться, хочет ли он дружбы с Польшей
Американская Exxon Mobil предложила Ираку выкупить долю «Лукойла» в стране
Сербия поставила России ультиматум по договору о снабжении газом
Все новости
Уиткоффа в аэропорту встречает Дмитриев
СБУ задержала британского инструктора по делу об убийстве Парубия
В Госдуме заверили, что отдавать в руки Индии истребители Су-57 — безопасно
В Китае введут налог на презервативы для роста рождаемости
«Открыты пути на Краматорск и Славянск». Что означают успехи ВС РФ на фронтах?
Полковник Ходаренок: успехи российских войск укрепляют переговорные позиции
Залужный намекнул на возвращение на Украину. Почему его ждут в Киеве?
Залужный намекнул на возвращение на Украину, опубликовав фото с подписью о доме
«Лучший в истории»: как Россия принимала чемпионат мира по футболу
Неприятная сделка или «будет еще хуже»: Киев готовится к двум путям развития конфликта
Кулеба: без мирного соглашения конфликт продлится много лет
Кто на самом деле виноват в разгроме русской армии Наполеоном при Аустерлице?
Битва при Аустерлице состоялась 220 лет назад
Огромная батарея и сменный дизайн камер: что умеет realme GT 8 Pro за 100 тыс. руб.
Тест-драйв realme GT 8 Pro: флагманский смартфон с японской камерой Ricoh
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией. ЕС повышает уровень боеготовности армии
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией
Российские войска продвинулись в Харьковской области. Путин поручил создать «зону безопасности» на границе
Путин поставил задачу группировке войск «Север» сформировать «зону безопасности»
2 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 2 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами