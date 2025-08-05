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Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели – 2025

Утверждена архитектура деловой программы седьмого Международного форума «Российская энергетическая неделя», который состоится в ЦВЗ «Манеж» в Москве с 15 по 17 октября. Центральная тема РЭН-2025 – «Создавая энергетику будущего вместе». В этом году Российская энергетическая неделя вновь пройдет на двух площадках: в Центральном выставочном зале «Манеж» состоятся мероприятия деловой программы, в Гостином дворе будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК, в рамках которой ведущие компании-производители, поставщики оборудования, технологические компании всех отраслевых направлений ТЭК представят перспективные проекты, прорывные достижения, инновационное оборудование и передовые технологии. Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства Москвы. Организатор Форума – Фонд Росконгресс.

В деловую программу Форума войдут порядка 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: «Международное сотрудничество», «Технологии как ключевой драйвер развития энергетики», «Устойчивое развитие: адаптация к новой реальности» и «ТЭК России: стратегия развития». В рамках РЭН по традиции состоится научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога» и торжественная церемония вручения премии «Глобальная энергия» за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. Также будет проведено награждение победителей журналистской международной премии «Энергия пера», призванной поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики, в том числе о трансформации мирового энергобаланса, развитии новых технологий и изменении климата. Завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодежным днем.

«За время своего существования РЭН стал знаковой международной отраслевой площадкой, привлекающей ведущих представителей ТЭК без преувеличения со всего мира. Деловая программа РЭН этого года включает в себя все актуальные вопросы развития мировой энергетики, а выставка специального оборудования и технологий для ТЭК, которая будет организована во второй раз, продемонстрирует крупнейшие достижения российских ученых и разработчиков. Убежден, что дискуссии в рамках деловой программы РЭН привлекут дополнительное внимание общественности к актуальным вопросам сферы ТЭК, а Форум вновь соберет ключевых участников российского энергетического рынка, представителей зарубежных стран и компаний, официальных лиц, экспертов и медиа для обсуждения перспектив развития отрасли в меняющихся условиях», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Одной из центральных тем предстоящей Российской энергетической недели станет Энергетическая стратегия до 2050 года, утвержденная Правительством Российской Федерации с двумя ключевыми приоритетами: обеспечение внутреннего рынка энергоресурсами и реализация экспортного потенциала. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание. Отдельное внимание будет уделено атомной энергетике в рамках 80-летия отрасли – на площадке Гостиного двора планируется организация большого стенда технологий и оборудования атомной промышленности.

«Участники Российской энергетической недели в этом году обсудят первые этапы реализации Энергетической стратегии до 2050 года, утвержденной Правительством Российской Федерации, определяющей долгосрочные ориентиры нашей страны на период до 2050 года: развитие ТЭК в условиях глобальных вызовов, энергоперехода, внедрения цифровых технологий, технологических изменений в целом и растущего энергопотребления. Стратегия учитывает рост мирового спроса на все виды источников на 20% к 2050 году. Отдельное внимание будет также уделено международному аспекту в развитии энергетики. Уверен, что Российская энергетическая неделя в очередной раз станет центральным местом для необходимого сегодня международного энергетического диалога», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2025 Антон Кобяков.

Важное место в программе Форума этого года займет тема международного сотрудничества. На площадке РЭН-2025 состоится энергодиалог Россия – ОПЕК, отдельное внимание будет уделено сотрудничеству России и Африки в энергетической сфере. Участники обсудят расширение взаимодействия стран, входящих в БРИКС, и пути к формированию справедливой энергетики стран ШОС и АСЕАН.

С полной архитектурой деловой программы Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2025» можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

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