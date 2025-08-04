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На международном форуме на Сахалине обсудили переход к низкоуглеродному развитию

Низкоуглеродное развитие и адаптацию к климатическим изменениям обсудили на Международном форуме «Острова устойчивого развития: климатический аспект», который прошел в Сахалинской области 1–2 августа. Мероприятие состоялось в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор – Фонд Росконгресс.

«Наш регион стал пилотной площадкой для проведения климатического эксперимента. На форуме мы подвели его итоги. И главный результат – Сахалинская область достигла углеродной нейтральности. По данным Росгидромета, мы стали первым регионом в России, где поглощение парниковых газов превышает их выбросы. Поручение Президента выполнено. Сегодня Сахалин находится на восьмом месте среди регионов страны по показателям экологического благополучия. При этом мы получили экономический и социальный эффект. С 2019 года рост валового регионального продукта составил 30 %. За время эксперимента мы поднялись в рейтинге инвестиционной привлекательности на 4 место и удерживаем эту позицию. По итогам 2024 года регион добился рекордного количества инвестиций, их объем составил 350 миллиардов рублей. Экономической и экологической эффективности мы добились за счет простых управленческих решений», – подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Главным событием Форума стало пленарное заседание «Россия на пути к низкоуглеродному будущему». На нем было объявлено, что Сахалинская область досрочно достигла углеродной нейтральности в рамках проводимого в регионе эксперимента. Среди прочих тем – переход к эффективной энергосберегающей промышленности, переход на экологичные технологии в транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах, а также формирование устойчивого международного взаимодействия по этим направлениям. В дискуссии приняли участие министр экономического развития России Максим Решетников, помощник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев, а также представители бизнеса и научного сообщества.

«Статус выездной площадки ВЭФ позволил обсудить на Форуме актуальные вопросы климатической повестки на региональном, федеральном и международном уровнях. Мероприятие прошло в новом комплексе «Сахалин Экспо», который станет центром конгрессно-выставочной деятельности в регионе. Фонд Росконгресс планирует проводить здесь мероприятия по таким темам, как зеленая энергетика, высокие технологии и передовые научные достижения, уже готовим календарь событий на следующий год. Убежден, что это будет способствовать развитию не только Сахалина, но и всего Дальнего Востока России», – отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Форум собрал около 1 100 участников из более чем десяти стран – России, Китая, Японии, Филиппин, Кыргызстана, Пакистана, Индии, Австралии, Эфиопии, Парагвая, ЮАР и других. В рамках Форума прошло более 10 деловых мероприятий, посвященных практическим примерам внедрения низкоуглеродных технологий и изучению их воздействия на общество и экономику, цифровым технологиям и науке в деле мониторинга и анализа климатических процессов, мерам адаптации к климатическим изменениям в Азии и дальневосточном регионе.

В рамках мероприятия состоялось заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Инвестиции» на тему «Низкоуглеродное развитие и инвестиции в климат: как совместить экологию и экономику» и расширенное заседание Национального водородного союза.
На дронопорте «Пушистый» в дни проведения мероприятия прошла выставка беспилотных систем, оборудования для водородной энергетики и экологичного транспорта. В рамках культурной программы провели гонку дронов, ярмарку картин сахалинских художников, демонстрацию продукции предприятий Сахалинской области и различные мастер-классы. Также состоялся фестиваль «Воздух», в ходе которого прошли показательные полеты воздушных шаров.

В дни форума работал ситуационный центр «Экология», где представили современные технологии мониторинга окружающей среды и оперативного реагирования на экологические ситуации. В фокусе центра – применение беспилотников и стационарных камер для выявления нарушений природоохранного законодательства, включая мониторинг состояния лесов, рек и атмосферы.

Углеродный след Форума компенсировала компания СИБУР. Это стало возможным благодаря единицам от климатического проекта на предприятии СИБУР-Нефтехим.

Партнерами деловой программы Форума выступили «Компания «РОСВОДОКАНАЛ»» и Сбер. Партнер по устойчивому развитию – ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ».

Форум стал первым мероприятием, которое прошло в новом комплексе «Сахалин Экспо». Здесь 6–8 сентября также состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина», а 25–26 сентября – Международный дальневосточный энергетический форум.

Десятый, юбилейный Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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