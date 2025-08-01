В дронопорте «Пушистый» открылось «Сахалин Экспо»

В Сахалинской области на территории первого в России дронопорта «Пушистый» открылось «Сахалин Экспо», которое станет центром конгрессно-выставочной деятельности на Дальнем Востоке. Здесь будут проходить мероприятия международного и всероссийского уровня – форумы, выставки, концерты, спортивные соревнования.

«Сахалин Экспо» было создано в короткие сроки совместно с Фондом Росконгресс и начало свою работу с международного события – форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект». 1-2 августа тысяча ведущих экспертов из десятка стран узнают промежуточные итоги сахалинского эксперимента по достижению углеродной нейтральности – баланса между выбросами и поглощениями парниковых газов. Партнерами деловой программы Форума выступают «Компания «РОСВОДОКАНАЛ»» и Сбер. Партнер по устойчивому развитию – ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ».

На церемонии открытия беспилотник доставил символический ключ от «Сахалин Экспо». Его создали школьники-участники технической смены в «СахалинТех Алаид». Юный 3D-моделист передал ключ губернатору Валерию Лимаренко и первому заместителю директора Фонда Росконгресс, директору Восточного экономического форума Игорю Павлову.

«Россия взяла курс на восток – к растущим рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня Сахалин совместно с Росконгрессом прорубили еще одно окно в АТР. Символично, что «Сахалин Экспо» открывается здесь, на берегу Охотского моря, на территории первого в России дронопорта «Пушистый». Рядом идет модернизация Корсаковского порта. Это будущий логистический центр, куда будут доставлять грузы и развозить по всему Дальнему Востоку, России и АТР. Сахалинская экономика имеет большие перспективы. У нас есть газ, нефть, уголь, дары моря. Развиваются новые сегменты – логистический бизнес, беспилотные системы, искусственный интеллект, энергетика. Эти проекты – не абстракция, они уже запущены и успешно реализуются», – сказал Валерий Лимаренко.

Осенью «Сахалин Экспо» встретит еще два крупных мероприятия: форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» 6-8 сентября и Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» 25-26 сентября.

«Поздравляю жителей Сахалинской области и весь коллектив, который работал над тем, чтобы этот прекрасный комплекс был открыт в срок. Это колоссальное достижение и серьезная командная работа под руководством губернатора. Для Фонда Росконгресс это тоже новый этап. «Сахалин Экспо» станет центром конгрессно-выставочной деятельности на Дальнем Востоке. Уверен, что сахалинцам и гостям острова будет интересно посещать мероприятия на новой площадке», – отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ВЭФ Игорь Павлов.

«Сахалин Экспо» – это три масштабных павильона из стекла и металла, оснащенных всем необходимым. В дни климатического форума здесь развернулась выставка-продажа товаров сахалинского производства. Лечебные грязи из «Синегорских минеральных вод», масло пихты, БАДы из тюленьего жира, бамбуковые веники для бани, конфеты и мармелад с островными дикоросами и ламинарией, травяные чаи: у посетителей есть возможность приобрести уникальную продукцию, а у предпринимателей – продвинуть ее на внешние рынки в другие регионы и страны.

Украшением павильона стали работы сахалинских художников. Фестиваль «Воздух», который проходит в дни форума, вдохновит мастеров кисти на новые творения. Художники на пленэре запечатлеют зрелищное шоу воздушных шаров.

На выставке беспилотников можно ознакомиться с десятком образцов, которые помогают бороться со свалками и лесными пожарами, следить за состоянием дорог и русел рек и решать множество других задач в народном хозяйстве.

«Все они применяются в экологическом сценарии. К примеру, беспилотник «Дозор» может находиться в воздухе на протяжении шести часов, он работает без аккумулятора и используется для мониторинга и оповещения. А это гексакоптер с шестью винтами – может выполнять специальные задачи по доставке грузов в труднодоступные места. Здесь у нас «Бражник», созданный в научно-производственном центре на Сахалине. Это беспилотник самолетного типа с дальностью полета 300 км. Он осуществляет аэрофотосъемку и доставляет грузы. Его использовали для доставки медикаментов на Курилах», – рассказал куратор выставки беспилотников Егор Ноженко.

Участники и гости климатического форума могут посетить также выставку экологичного транспорта, увидеть гонку дронов, насладиться островной кухней на гастрономической улице и увидеть выступления лучших сахалинских исполнителей и коллективов на концертной программе.

В дальнейшем «Сахалин Экспо» займет важное место в событийной повестке страны и региона, позволит сделать общественную и деловую жизнь на островах еще более насыщенной и интересной. На этой площадке будут собираться ведущие отраслевые эксперты и предлагать решения по социально-экономическому развитию Сахалинской области. Кроме того, на «Сахалин Экспо» для сахалинцев будут регулярно проводиться мероприятия в сферах спорта, культуры, образования, военно-патриотического воспитания и молодежной политики.

Десятый юбилейный Восточный экономический форум состоится 3-6 сентября 2025 года во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.