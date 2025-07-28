Россия и Вьетнам расширяют сотрудничество в сфере сложных технологических систем

В преддверии юбилейного, десятого Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке с 3 по 6 сентября, Вьетнам посетит делегация компании «РК Сложные системы» во главе с председателем совета директоров АО «РК Сложные системы» Игорем Федоровым. Компания «РК Сложные системы» создана как технологическая инициатива Фонда Росконгресс и объединяет ведущих российских ученых, инженеров и предпринимателей для проектирования, создания и управления современными технологическими платформами и наукоемкими инвестиционными проектами межгосударственного уровня. Концепция платформенного подхода, созданная экспертами «РК Сложные системы», основывается на использовании искусственного интеллекта, больших данных и построении развитых экосистем – технологий, которые дают возможность разрабатывать простые решения для управления сложными проектами любой природы как в России, так и за рубежом.

«В ходе визита мы обсудим с нашими вьетнамскими партнерами не только использование новых технологий, но и трансформацию процесса управления государством и масштабирование его на все сферы деятельности – от разработки научных и коммерческих продуктов до межгосударственного взаимодействия. Уверен, что диалог с ведущими учеными и специалистами из Вьетнама даст дополнительный импульс для плодотворной совместной работы и сотрудничества, обсуждение деталей которого продолжится на Восточном экономическом форуме во Владивостоке», – отметил председатель совета директоров АО «РК Сложные системы» Игорь Федоров.

В ходе визита во Вьетнам коллектив «РК Сложные системы» проведет ряд встреч и переговоров с представителями наукоемких предприятий и организаций, а также вьетнамскими учеными и техническими экспертами. Запланировано посещение Центра космических технологий, Института стратегий природных ресурсов и окружающей среды, встреча с руководством больницы Фук Лам, посещение экопромышленного парка Nam Cau Kien, портов Бач Данг, Ми Тхуи (Куангчи), а также рабочие встречи с руководством Банка развития Вьетнама, Ассоциации автоматизации Вьетнама (VFF) и фонда Nafosted.

Одной из главных тем станет создание во Вьетнаме центра технологической компетенции на основе централизованной институциональной платформы управления рисками (ЦИПУР), а также запуск платформы научно-технического сотрудничества и проектов на ее основе и создание платформы межстранового сотрудничества по типу одного окна. Представители «РК Сложные системы» обсудят процесс построения таких платформ с профильными структурами Вьетнама.

На Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся с 18 по 21 июня, был подписан ряд документов, среди которых соглашение о сотрудничестве между «РК Сложные системы» и АО «Шинек», которое предусматривает создание совместного предприятия для разработки и внедрения во Вьетнаме платформы ЦИПУР, разработанной российской стороной. Торжественная церемония подписания соглашения состоялась на ПМЭФ-2025 в присутствии Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама.

Продолжение диалога компании «РК Сложные системы» и представителей Вьетнама ожидается на площадке Восточного экономического форума.