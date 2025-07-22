Первый Центральноазиатский международный экономический форум стартовал в Душанбе

Сегодня, в столице Республики Таджикистан Душанбе начал работу Центральноазиатский международный экономический форум.

Мероприятие объединило участников из стран Центральной Азии и России: представителей органов власти, лидеров бизнеса, науки, культуры и СМИ обсудят актуальные вопросы экономического развития региона, политического взаимодействия, культурной интеграции и гуманитарного сотрудничества.

Центральноазиатский международный экономический форум – заключительный этап экспедиции «Путешествие в сердце Евразии», которая преодолела более 10 тысяч километров по территории пяти стран – России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, где собрала важную для регионов, бизнеса, научного сообщества и молодежи повестку, чтобы представить ее в рамках деловой программы Форума в Душанбе.

«Экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии» показала, насколько велик запрос на сближение между людьми, регионами, государствами. За 51 день мы проехали более 10 000 километров, посетили 27 городов в 5 странах и провели свыше 160 мероприятий – от деловых форумов до мемориальных церемоний и культурных акций. Центральноазиатский форум в Душанбе стал логичным финалом этого маршрута: здесь мы подводим итоги и формируем новую повестку открытого, гуманитарного, экономически осмысленного Евразийского пространства, где главными опорами становятся доверие, уважение и совместное развитие», — отметил генеральный директор АНО «Международный центр региональной интеграции», председатель Оргкомитета Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии» Ислам Назаралиев.

Ключевые вопросы взаимодействия на всем евразийском пространстве обсудят во время основного мероприятия программы – пленарной сессии «Формируем региональное пространство доверия, партнерства и дружбы», в которой примут участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов, заместитель министра финансов и экономики Республики Туркменистан Бабанияз Ялаков и заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Ахлиддин Нуриддинзода.

Деловая программа форума включает тематические сессии по гуманитарным связям, туризму, женскому предпринимательству, свободным экономическим зонам, цифровизации, логистике, экологии и международному сотрудничеству.

ЦМЭФ-2025 проводится при поддержке Фонда Росконгресс под международным брендом Roscongress International, единым коммуникационном пространством для диалога между представителями государственных и общественных структур, бизнес-кругов, экспертных сообществ России и зарубежных государств, а также международных организаций и интеграционных объединений.

Организаторы мероприятия: Фонд Росконгресс, Российско-таджикский деловой совет при ТПП РФ, Исполнительный орган государственной власти города Душанбе, АНО «Международный центр региональной интеграции».