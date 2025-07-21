Представлена программа Международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект» на Сахалине

В Москве представили деловую программу Международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект», который состоится на новой площадке Сахалин-Экспо дронопорта «Пушистый» в Сахалинской области 1-2 августа. Оператор – Фонд Росконгресс. Мероприятие пройдет в статусе выездной площадки Восточного экономического форума.

В рамках форума пройдут тематические дискуссии, посвященные различным вопросам климатической и экологической повестки. Ключевым событием деловой программы станет пленарная сессия «Россия на пути к низкоуглеродному будущему». Среди главных тем – углеродное регулирование в эпоху глобального кризиса, практическое применение низкоуглеродных технологий и гармонизация подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС+. В рамках форума отдельное внимание будет уделено экономической составляющей Сахалинского эксперимента по достижению углеродной нейтральности.

«По данным Росгидромета, нетто-выбросы парниковых газов в Сахалинской области сократились более чем в три раза по сравнению с 2019 годом. При этом ВРП вырос на 30 %. Стабильно улучшаются показатели качества окружающей среды. Борьба за углеродную нейтральность не должна нанести ущерб экономике. А наоборот – призвана придать импульс устойчивому развитию. В этом смысл российской стратегии углеродной нейтральности. Результаты реализации мероприятий климатической программы сказались не только на экономике, но и на качестве жизни людей. Мы провели газификацию ЖКХ, повысили энергоэффективность городского хозяйства, перевели общественный транспорт и сельскохозяйственную технику на газ, развиваем электротранспорт. Заботимся о природе – в 10 раз уменьшилась площадь лесных пожаров, занимаемся лесовосстановлением. Чистота воздуха улучшилась в два раза, запыленность снизилась в пять раз. Экономика повысила эффективность, потому что включились механизмы энергосбережений», – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на пресс-конференции, посвященной форуму.

Ход Сахалинского эксперимента будет детально обсуждаться в рамках предстоящего мероприятия, подчеркнул глава региона. Также пройдут дискуссии по различным темам, среди которых адаптация к изменениям климата, научные и технологические перспективы, водородная энергетика и другим. Кроме того, в рамках форума состоится выставка экологичного транспорта и заседание Комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросам низкоуглеродного развития и инвестиций в климатическую повестку.

В программу Форума войдут сессии, посвященные адаптации к изменениям климата, природосберегающей экономике бизнеса, роли БРИКС в формировании новых подходов к экологии, международному научному сотрудничеству, стратегиям сокращения углеродного следа.

«Наш нынешний приоритет — гармонизация подходов к реализации климатических проектов для признания и обеспечения возможности коммерциализации российских проектов на международном уровне. Кроме того, в будущем наличие ценообразования на углерод станет требованием для предоставления равных конкурентных возможностей участникам рынка при торговле с нашими партнерами, которые уже ведут плановую работу по вводу различных инструментов углеродного регулирования.

Пилотный проект Сахалина по обязательному регулированию подтверждает, что переход к более чистой экономике возможен без ущерба для роста, и этот опыт может быть тиражирован на другие субъекты страны», – подчеркнул помощник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Опыт Сахалина в достижении углеродной нейтральности можно оценить как положительный, отметил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

«Опыт Сахалина является существенным для принятия решений при внедрении новых и трансформации уже применяемых инструментов климатического регулирования. В Сахалинской области апробируется система квотирования выбросов парниковых газов, тестируется модель углеродного регулирования. Важно, что эксперимент проходит в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией низкоуглеродного развития, которую утвердил Президент Владимир Путин. Эти мероприятия включают практические меры, важные для жителей региона: это газификация ЖКХ, создание возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности в городском хозяйстве, совершенствование системы обращения с отходами. Кроме того, Сахалинский эксперимент стимулирует включение климатических целей в стратегии развития региона, внедрение инструментов учета выбросов и поглощений парниковых газов. Такой комплексный подход всех составляющих дает положительный эффект для технологического развития и конкурентоспособности экономики», – подчеркнул Максим Колесников.

Ожидается, что в работе деловой программы Форума примут участие порядка 1000 человек. Среди них – представители государственных структур стран Азиатско-Тихоокеанского региона, участники форматов «БРИКС аутрич» и «БРИКС плюс», члены дипломатического корпуса зарубежных государств в России, а также отраслевые специалисты, научные работники и представители общественных и молодежных организаций.

«Мы стремимся поддерживать и организовывать мероприятия с экологической повесткой. Напомню, что в 2023 году Фонд Росконгресс добился углеродной нейтральности Восточного экономического форума. Статус выездной площадки ВЭФ дает предстоящему Форуму на Сахалине ряд преимуществ. Фонд Росконгресс как оператор форума может использовать уже отработанные механизмы взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами – государством, бизнесом и международными партнерами, которые традиционно участвуют в ВЭФ. Это усиливает синергию между региональной, федеральной и международной повестками. Важно, что мероприятие пройдет на новой площадке Сахалин–Экспо – в дальнейшем мы планируем проводить здесь конгрессно-выставочные мероприятия, связанные с инновационными отраслями экономики – в частности, речь идет о беспилотных аппаратах всех сред, зеленой экономике и других направлениях»», – подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

На дронопорте «Пушистый» также 6-8 сентября состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина», а 25-26 сентября – международный «Дальневосточный энергетический форум».

Десятый юбилейный Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.