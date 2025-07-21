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«Живи на Дальнем! – Живи на Байкале!»: Бурятия на «Улице Дальнего Востока» расскажет о священном озере

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Росконгресс

Республика Бурятия традиционно примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет 3–9 сентября в рамках десятого, юбилейного Восточного экономического форума во Владивостоке. В этом году экспозиция региона называется «Байкал. Бурятия. Код будущего». Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Байкал – уникальное место силы, недаром его называют священным морем. Это не только визитная карточка Бурятии, но и всей нашей страны. Это национальная и мировая сокровищница. Но не только природные красоты привлекают в Бурятию. Те, кто приезжают в республику, знают уникальные культуру и традиции региона.

Благодаря программе реновации дальневосточных городов меняется облик Улан-Удэ и Северобайкальска, повышается качество жизни людей. В республике открываются новые предприятия, создаются высококвалифицированные рабочие места. О том, чем славится Бурятия, смогут узнать участники и гости Восточного экономического форума», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Цель павильона Бурятии – показать потенциал развития экологически устойчивого туризма, цифровизации и внедрения передовых технологий в регионе. В пространстве представят виртуальные туры, организуют мастер-классы и другие мероприятия.

Экспозиция республики будет представлена двумя павильонами. Также будут работать уличная выставочная зона, площадка для проведения мастер-классов. Появится новое пространство – зона духовного очищения. Будет установлена бурятская юрта, внутри которой расположится Центр восточной медицины – там представят традиционные методы лечения. Кроме того, посетители выставки смогут поучаствовать в национальных видах спорта и играх народов Бурятии. Отдельно будет открыто пространство с демонстрацией вклада региона в Победу в Великой Отечественной войне и поддержку специальной военной операции.

«Между основным павильоном, где будет представлена туристическая и инвестиционная деятельность республики, и юртой появится инсталляция, имитирующая коридор с повязанными хии морин, также будет установлен барабан хурдэ. Разработана и новая культурная программа, она будет называться «Моя Бурятия» и познакомит гостей ВЭФ с многогранной культурой нашей удивительной республики. Свои красочные номера представят два наших прославленных коллектива – бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» и муниципальный театр народной музыки и танца «Забава»», – отметил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

В зоне «Туризм» основного павильона можно будет ознакомиться с виртуальными турами, принять участие в интерактивных играх и пройти квест «Почувствуй Бурятию». Площадка подчеркнет важность сохранения уникальной экосистемы озера и продемонстрирует инициативы по экологическому туризму и сохранению биоразнообразия. В пространстве будут представлены туристические компании и гиды из Бурятии, которые ознакомят посетителей стенда с возможностями региона в сфере туризма.

В зоне «Живи на Дальнем! – Живи на Байкале!» гости выставки смогут получить информацию о «дальневосточном гектаре» и других инициативах. На мультимедийных экранах представят инвестиционные проекты региона, включая реализуемые и перспективные предложения в сфере туризма, недропользования и государственно-частного партнерства. Также будут показаны ключевые инициативы и возможности сотрудничества в рамках мастер-планов и комплексного развития территорий.

Инновационные технологии и цифровые решения будут представлены в зоне «Код будущего». Пространство будет демонстрировать интеграцию современных технологий в развитие региона. Экспозиция включит инновационные проекты в области биотехнологий, переработки лекарственных трав и цифровых решений для управления природными ресурсами и туристической инфраструктурой.

Кроме того, во втором павильоне экспозиции региона разместится галерея ремесленников с многообразием товаров народных художественных промыслов, а также фабрик и заводов, производящих продукцию в этническом стиле с тематикой озера Байкал из природных материалов. Зона дегустаций познакомит гостей с многообразием вкусов продукции местного производства. Также ожидается презентация товаров, изготовленных местными производителями и представленных на популярных маркетплейсах.
Кроме того, значительно расширится выставка «Сделано в Бурятии». А на втором этаже павильона региона разместится галерея искусств, организованная Национальным музеем Республики Бурятия.

В уличной части экспозиции флагман промышленности республики – Улан-Удэнский авиационный завод – представит модель вертолета К226Т. Также на площадке запланированы выступления артистов театра песни и танца «Байкал», музыкального проекта «Так звучит Бурятия» и этно-группы «Дайда». Кроме того, Национальный оркестр познакомит гостей павильона с музыкой кочевников и бескрайних живописных бурятских степей, а артисты театра «Забава» – с традициями забайкальского казачества.

X Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 7, 8 и 9 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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