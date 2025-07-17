Впервые опубликован рейтинг бизнес-эффективности НПБК

В этом году оргкомитет премии «НПБК. Эффективность» вводит новый аналитический инструмент — Рейтинг НПБК. Он будет ежегодно формироваться на основе конкурсных данных при содействии аналитического центра Рекламной индустрии России. Итоги рейтинга уже опубликованы.

Рейтинг бизнес-эффективности НПБК — это ключевой инструмент премии бизнес-коммуникаций «НПБК. Эффективность», отражающий результативность участников индустрии маркетинговых и технологических коммуникаций. Он впервые введен в этом году и строится исключительно на основании официальных результатов премии, присужденных профессиональным жюри, и фиксирует достижения тех компаний, которые по итогам конкурсного сезона демонстрируют наивысшую эффективность. Рейтинг охватывает три сегмента индустрии:

● рекламные агентства и сервисы;

● рекламные группы и холдинги;

● рекламодатели.

Методика ранжирования опубликована в открытом доступе и утверждается оргкомитетом премии. Подробнее о критериях — в положении рейтинга бизнес-эффективности НПБК 2025.

«Рейтинг НПБК — это зафиксированная картина эффективности, основанная исключительно на данных. Он показывает не просто «громкие» компании, а тех, кто в течение сезона обеспечивал измеримый результат — через кейсы, оцененные профессионалами. Это важно и для самих участников, и для рынка в целом», — Валерия Мегрибанова, руководитель конкурсной деятельности ЦРБК.

Рейтинг рекламных агентств и сервисов

Категория рекламных агентств охватывает компании, подававшие и реализовавшие проекты, которые были отмечены наградами жюри. Учитываются проекты, где агентство выступало основным исполнителем и заявителем, даже если работа велась в кооперации.

Лидеры 2025 года:

● 1 место — emg (44 балла)

● 2 место — PHD (входит в Media Direction Group, 38 баллов)

● 3 место — Imagency (35 баллов)

«Эффективность — в основе позиционирования нашего агентства. Мы убеждены, что каждый проект должен не только вдохновлять креативом, но и приносить измеримый результат. Такой подход помогает нам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и создавать коммуникации, которые действительно работают. А в социальных проектах мы особенно стремимся к тому, чтобы наши идеи помогали обществу — и это для нас не менее важно, чем бизнес-результаты», — Екатерина Гарина, PR-директор emg.

Рейтинг рекламных групп и холдингов

В эту категорию входят объединения агентств, работающих под единым управлением и представляющих общую бизнес-структуру. Участники могут изначально заявиться как объединённая команда либо попасть в рейтинг на основе результатов своих агентств. Баллы начисляются за суммарные достижения по всем проектам, реализованным участниками группы или холдинга.

Результаты рейтинга холдингов:

● 1 место — Media Direction Group (102,3 балла)

● 2 место — D innovate Group (84 балла)

● 3 место — Группа компаний «Родная Речь» (42 балла)

«Первое место в рейтинге бизнес-эффективности НПБК — это очень радостное событие для Media Direction Group. Эффективность медиарешений является стратегическим приоритетом для всех сотрудников группы. Лидирует этот курс группа экспертов, которые анализируют клиентские задачи и разрабатывают стратегии, способные принести нашим клиентам преимущество в конкурентной борьбе. В MDG регулярно проходит внутренний конкурс, где агентства представляют свои проекты, а лучшие из них отбираются на индустриальные фестивали. Мы делаем приоритет не на красоте кейсов, а на эффективности проектов с точки зрения результатов и решения конкретных задач — и очень приятно, что именно эти работы получают высокую оценку и признание индустрии», — Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group.

Рейтинг рекламодателей

В данной категории учитываются кейсы, в которых компания выступала в качестве рекламодателя — независимо от того, реализовывала ли проект самостоятельно или в партнерстве с агентством.

Итоги рейтинга рекламодателей:

● 1 место — Билайн (42 балла)

● 2 место — Скопинфарм (41 балл)

● 3 место — Сбер (40 баллов)

«Рейтинг бизнес-эффективности НПБК отражает для нас обратную связь со стороны рынка о качестве запущенных проектов и их wow-эффекте. Мы очень гордимся таким результатом и всей командой, которая делала не просто эффективные кампании для нашего бизнеса, но и задавала бенчмарки для индустрии, вовлекала аудиторию в бренд. Задача на ближайший год — сохранить качество и динамику проектов, продолжить конструировать работающие стратегии, привлекать внимание в геймингу и тестировать новые креативные концепции», — Яна Чупина, директор департамента по медиапланированию Билайн.

О премии «НПБК. Эффективность»

«Национальная Премия бизнес-коммуникаций. Эффективность» учреждена в 2015 году в качестве ежегодного проекта Ассоциации коммуникационных агентств России. Она является одной из ключевых профессиональных инициатив в области маркетинга, технологий и коммуникаций в стране.

Ее задача — выявлять и поощрять проекты, в которых коммуникации оказывают прямое влияние на бизнес-результат. Экспертный совет премии включает более 100 специалистов индустрии — от руководителей брендов до представителей агентств, медиа и исследовательских компаний. Результаты рейтинга, а также полные таблицы баллов, методология и итоги VIII сезона премии размещены на официальном сайте.